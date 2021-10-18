«Таганрог, го бухать»: откуда взялся главный мем чемпионата мира по Dota 2

The International 2021 - один из главных киберспортивных турниров Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Таганрог, го бухать» — самый популярный мем российских болельщиков The International 2021 — чемпионата мира по игре Dota. Этой фразой сопровождался практически каждый успех нашей команды Team Spirit. Разбираемся, что это за мем и откуда он взялся.

Ни один из шести спортсменов Team Spirit не имеет отношения к Таганрогу. Непосвященные сразу предположили, что в приморском городе появился фан-клуб игроков. К слову, сейчас публикации во всех городских пабликах пестрят самыми разными вариациями мема «Таганрог, го бухать». Но на самом деле все гораздо проще.

Игроки Dota поясняют, что все началось с одного пользователя. Парень начал публиковать «Таганрог, го бухать» во всех пабликах и обсуждениях, пока фраза не стала популярным мемом. Неизвестно, в каком году впервые появилась паста, но уже в 2020 году геймеры стали поздравлять себя именно так — «Таганрог, го бухать».

Напомним, 17 октября завершился финал чемпионата мира по игре Dota 2 The International 2021. Победителем турнира оказалась команда Team Spirit, в которую вошли игроки из России и Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмен из Махачкалы Магомед Халилов победил в ЧМ по Dota 2 и выиграл $1 млн

Он является членом российской команды Team Spirit, которая впервые за долгие годы обыграла китайцев (подробнее)