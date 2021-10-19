Депутаты гордумы избрали Алексей Логвиненко главой Администрации Ростова-на-Дону

Депутаты гордумы назвали имя сити-менеджера Ростова. Фото: Пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы,

Во вторник, 19 октября, в донской столице состоялось очередное заседание заседания городской Думы. Вопрос назначения на должность главы Администрации города стал первым вопросом повестки дня.

Отметим, что нынешний срок полномочий главы Администрации города, действующего на основании двухлетнего контракта, истекает 22 октября. В связи с этим городская Дума на предыдущем 7-м заседании приняла решение о проведении нового конкурса.

КАК ПРОХОДИЛ КОНКРУС

Председатель конкурсной комиссии, – заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, озвучил депутатам результаты конкурса. Прием документов на участие в нем проходил с 21 по 29 сентября, заявки подали 5 человек. Все они успешно прошли первый этап конкурса – проверку документов и 30 сентября были допущены ко второму этапу.

По итогам второго этапа, состоявшегося 11 октября, определились два финалиста конкурса, набравшие наибольшее число баллов по результатам испытаний. Ими стали действующий глава Администрации города Алексей Логвиненко – 59 баллов и первый заместитель главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадим Сидоров – 50 баллов.

Отметим, что на предшествовавших заседанию городской Думы депутатских слушаниях оба претендента представили свои программы депутатам.

ДОКЛАДЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Первым выступил Алексей Логвиненко. Он ожидаемо начал с подведения итогов двух лет работы во главе Администрации Ростова-на-Дону.

Также спикер сообщил, что ежегодно в Ростове строилось более 1 млн 300 тыс. кв. метров жилья. Полторы тысячи обманутых дольщиков получили новые квартиры в комфортных микрорайонах «Красный Аксай», «Вересаево» и «Сокол-град». Новоселье справили 650 семей льготников и 315 семей, проживавших в аварийных домах. Впервые были предоставлены 100 служебных квартир медикам и педагогам.

Построены 5 школ, 4 детских сада, поликлиника, 2 подстанции скорой медицинской помощи. Благоустроены парки им. Собино и «Осенний», начато обустройство пешеходной зоны вдоль реки Темерник. Построено 5 новых дорог и отремонтировано более 100 км действующих, 15 грунтовых дорог получили твердое покрытие, до конца года будут заасфальтированы еще 14.

- Но самое главное, - подчеркнул Алексей Логвиненко, переходя от итогов к перспективам развития, - мы запустили большие инфраструктурные изменения, приступили к реализации масштабных проектов, что позволит уже в ближайшие 5 лет воплотить в жизнь сценарий развития Нового Ростова.

Вторым со своей программой перед депутатами выступил Вадим Сидоров.

По мнению Вадима Сидорова, Ростов – город с богатой историей и мощным потенциалом развития, который сегодня отстает по темпам развития от других мегаполисов. В подтверждение он привел несколько примеров.

Обеспеченность парками в городе составляет лишь 33% от норматива, а общедоступными спортплощадками – 38%. Около 40% машин скорой медицинской помощи давно выработали свой ресурс. Более 45% зданий системы муниципального здравоохранения не ремонтировались 40 - 50 лет. Только каждая третья школа работает в одну смену, а переполненность учениками в некоторых зашкаливает. Более 30% составляет совокупный износ коммунальных сетей. Около 700 дорог в Ростове имеют грунтовое покрытие.

Для решения названных проблем претендент предложил ужесточить контроль за соблюдением стандартов обеспечения социальной инфраструктурой при строительстве жилья; запланировать поэтапный капитальный ремонт лечебных учреждений города; заложить в бюджете средства на проектную документацию по реконструкции существующих школ и детских садов и на строительство новых; ежегодно планировать расходы на увеличение протяженности дорог с твердым покрытием на 1%.

Оба кандидата ответили на многочисленные вопросы депутатов.

За неделю, прошедшую со дня депутатских слушаний до дня заседания городской Думы, депутаты смогли обсудить программы претендентов и выверить свою позицию.

ПОЗИЦИЯ САМОЙ МНОГОЧИСЛЕННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ

Заместитель Председателя городской Думы Сергей Сухариев представил в своем выступлении согласованную позицию самой многочисленной депутатской фракции «Единая Россия». Он отметил, что в программе Вадима Сидорова перечислены многие ключевые проблемы развития Ростова, которые депутатам хорошо известны.

- Но дело даже не в том, что Вадиму Валерьевичу потребуется, как он признал, отвечая на вопрос одного из наших коллег на слушаниях, с полгода, чтобы вникнуть в суть этих проблем. Хотя такой роскоши мы себе, особенно в нынешних условиях, позволить просто не можем, - подчеркнул Сергей Сухариев. – А в том, что эти проблемы уже решаются. Решаются по-хозяйски: комплексно, масштабно, с расчетом на перспективу. Решаются городской Администрацией во главе с Алексеем Валентиновичем Логвиненко. Мы убедились за два года, что его системный подход оправдал себя в полной мере. А программа представляет собой глубоко проработанный и всесторонне взвешенный документ комплексного развития Ростова на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Сергей Сухариев выразил единодушное мнение депутатов – членов фракции «Единая Россия»: дать возможность Алексею Логвиненко продолжить работу в своей должности на весь срок деятельности городской Думы нынешнего созыва. И призвал коллег поддержать его кандидатуру.

В результате голосования кандидатуру Алексея Логвиненко поддержали 34 депутата, за Вадима Сидорова не был подан ни один голос.

Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина поздравила Алексея Логвиненко.

В соответствии с новым контрактом, который подпишет с Алексеем Логвиненко глава города Зинаида Неярохина, он с 23 октября продолжит работать главой Администрации Ростова-на-Дону до окончания срока полномочий действующего созыва городской Думы.