Маска вместо штрафа: В Ростове прошли рейды в общественном транспорте

С самого утра полицейские и казаки начинают обход остановок в центре города. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону чиновники совместно с полицией и казачьими дружинами вышли в рейд, чтобы проверить: насколько пассажиры городского транспорта носят маски, а также выяснили, как проходит обработка салона.

Учитывая, что число заболевших коронавирусной инфекцией становится с каждым днем все больше, соблюдение санитарных требований становится главным условием для того, чтобы не допустить, а то и снизить распространение вируса.

В транспорте в час пик - большое количество людей. Фото: Артур СЕЛИМОВ

НОВЫЙ ПОДХОД

С самого утра полицейские и казаки начинают обход остановок в центре города. Народ, едва завидев патруль, сразу начинает копошиться в поисках масочных средств. Каждый знает - выход из дома без медицинской маски может обернуться неприятностями, поэтому зачастую средства индивидуальной защиты находятся, где угодно – в карманах, сумках, портмоне, но только не на лице.

И, если раньше на улицах на горожан без масок активно выписывали протокол об административном правонарушении, по которым грозили внушительные штрафы. То сейчас сотрудники уже стараются не карать рублем, а взывают к сознательности. Поэтому у каждого проверяющего с собой не только бланк с ручкой, но и пачка новых масок. Их выдают всем, кто не взял важный атрибут в условиях пандемии с собой.

И, кстати, людям такой подход нравится больше потому, что чувствуют заботу. И в этом случае даже самый буйный «антимасочник» спокойно выполняет просьбу контролера, хотя бы из вежливости.

- Сейчас люди нейтрально реагируют на просьбы надеть маску, а вот в начале эпидемии было больше негатива, - рассказывает представитель казачьей дружины города Ростова-на-Дону, Михаил Карпов. - В большинстве своем горожане уже ходят в масках. Обычно мы проводим рейды с 7 утра до 9 вечера.

Общественный транспорт - это место, где в день могут побывать тысячи людей. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В МАСКЕ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ОСТАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ

В транспорте в час пик можно увидеть большое количество людей. В подобных условиях нет места даже для личного пространства, пассажиры стоят вплотную. Не удивительно, что так риск заболеть коронавирусом заметно увеличивается. К тому же, в салоне - душно и жарко. Форточку удается открыть редко, потому что многие напуганные вирусом жители боятся, что их продует, а потому предпочитают не рисковать со сквозняком. В этих условиях, маски начинают мешать дышать, и горожане начинают испытывать дискомфорт. Но, по словам санитарных врачей, другого способа остановить распространение вируса медицина пока еще не придумала.

- Наша цель сегодня - убедить граждан обязательно носить маски при проезде в автобусе, — рассказывает начальник Управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области Иван Дрокин. - Социальная дистанция особенно в общественном транспорте, в силу объективных причин нарушается, поэтому нужно беречь себя. Да, маска не гарантирует стопроцентной защиты, но в ней шансов больше остаться здоровым. И с этой целью мы даже выдаем маски тем, у кого их нет с собой. Основная цель - убедить горожан, а не наказать. И таким образом максимально снизить заражение.

В Ростове-на-Дону чиновники совместно с полицией и казачьими дружинами вышли в рейд, чтобы проверить: насколько пассажиры городского транспорта носят маски. Фото: Артур СЕЛИМОВ

О ДЕЗИНФЕКЦИИ

Как известно, общественный транспорт - это место, где в день могут побывать тысячи людей. Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев отмечал, что есть безответственные перевозчики, которые не проводят санитарную обработку, поэтому вирус неоднократно находили на поручнях в автобусах.

Поэтому перевозчик обязан обеспечить санитарную обработку салона транспорта.

О том, как выполняется эта мера борьбы с коронавирусом, также стараются отследить во время рейдов. Для этого проверяющие приезжают на конечные остановки автобусов.

По словам специалистов, во время санитарной обработки салона в обязательном порядке должен быть вымыт пол, а также обработаны дезраствором поручни и сиденья.

- Дезинфекция салона в общественном транспорте должна проходить на конечной остановке обязательно при выезде транспорта на линию и по окончанию маршрута, - рассказывает Иван Дрокин. - За обработку автобуса отвечает автопредприятие и водитель, последний обязан убедиться в том, что все требования по перевозке были соблюдены.

ВАЖНА ОСОЗНАННОСТЬ

Также по словам собеседника, водители должны пресекать любое несоблюдение масочного режима, вплоть до того, чтобы не пускать пассажиров, которые его нарушают, в салон общественного транспорта и высаживать тех, кто не соблюдает требования санитарных врачей.

Но, как правило, подобные эпизоды встречаются крайне редко: кому охота сталкиваются с волной критики и негатива в свой адрес?

- Я думаю, требовать носить маски должен специально уполномоченный человек, а не водитель, - высказал свое мнение водитель автобуса Михаил. - Мы не можем следить за пассажирами, принимать оплату и водить. Люди даже, если заходят в маске, потом сразу ее снимают.

К слову, специалисты уверены, что подобные рейды побуждают людей, хотя бы на время обезопасить себя и своих окружающих. Но, речь скорее о том, что такой сознательный образ жизни должен практиковать каждый вне зависимости от того, последует ли наказание или нет. И тогда сотрудникам не придется выходить на улицу и напоминать о том, что нужно носить маски и выполнять все санитарные предписания.