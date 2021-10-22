Парламентарии Юга России поддержали все шесть инициатив донских депутатов

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал итоги XXXV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации . Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в режиме видео-конференц-связи прошло пленарное заседание XXXV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которую провел председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. На заседании было рассмотрено 45 вопросов. Из них шесть вынесли на обсуждение депутаты Законодательного собрания Ростовской области.

- Законодательное собрание Ростовской области продолжает отстаивать интересы жителей Ростовской области на всех площадках, на которых имеет такую возможность. Южно-Российская Парламентская Ассоциация – это форум депутатов всего Юга России, на котором мы формируем общую позиции для представления ее на федеральный уровень. В повестке дня нынешней конференции ЮРПА шесть вопросов, инициированных депутатами донского парламента. И традиционно ключевыми, главными из них являются вопросы, связанные с социальной поддержкой наших граждан, - сообщил председатель областного Заксобрания Александр Ищенко.

ИНДЕКСАЦИЯ ЕДВ

Прежде всего, сказал парламентарий, это предложения донских депутатов, адресованные федеральному уровню власти в части, касающейся наиболее уязвимых категорий жителей.

- Это ветераны, инвалиды, все те, кто получает ежемесячную денежную выплату к пенсии. Мы предложили нашим коллегам на федеральном уровне индексировать ЕДВ на реальный уровень инфляции для того, чтобы люди, которые получают эту выплату, могли ежегодно компенсировать рост цен этой выплатой. Мы считаем, что тот уровень индексации, который, к примеру, был проведен в этом году, абсолютно недостаточен. Мы получили подтверждение нашей позиции из уст президента нашей страны, который дал поручение индексировать социальные выплаты на уровень реальной, а не прогнозируемой инфляции. И как раз наше предложение, которое мы через Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию смогли направить в Москву, об этом. Мы очень надеемся, что наша позиция будет поддержана, а, значит, в результате, уровень выплат нашим ветеранам, льготникам, существенно вырастет, - сообщил спикер ЗС.

Соответствующее обращение прокомментировал и первый вице-спикер донского парламента, председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев.

- Мы внесли такое обращение для того, чтобы подойти к индексации единых денежных выплат федеральным льготникам в повышенном размере. Проанализировав рост этой выплаты и ее содержание в пенсионном обеспечении федеральных льготников, мы увидели, что с 2011 по 2021 годы в пенсионном обеспечении инвалидов доля ЕДВ снизилась фактически в 2 раза, средний уровень индексации был около 5 процентов, - прокомментировал депутат.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

Еще один вопрос касался индексации размеров выплат на санаторно-курортное лечение тех людей, которые имеют на это право в силу федерального закона.

- К сожалению, эта индексация в последние годы производилась не на реальный уровень инфляции. Это, в свою очередь, приводит к тому, что растет количество жителей, которые ожидают срок получения путевки для оздоровления в санаториях и профилакториях на территории нашей страны. Мы считаем, что уровень предоставления выплат из бюджета должен соответствовать реальной потребности людей в получении санаторно-курортного лечения, - заявил спикер донского парламента Александр Ищенко.

Депутат Сергей Михалев добавил, что инициатива донских депутатов касается федеральных льготников не только в Ростовской области.

- Мы говорим о подобных проблемах по всей стране, - пояснил он.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Также парламентарии Дона предложили на федеральном уровне регламентировать ответственность тех, кто пользуется скутерами, электросамокатами, автоматическими колесами и другими подобными средствами передвижения.

- Дело в том, что с точки зрения действующего законодательства человек на подобном транспорте считается пешеходом. Но это же не пешеходное движение! Это уже либо электрическое, либо другое механическое средство передвижения. К сожалению, в последнее время увеличилось число трагических случаев, когда пользователи самокатов, скутеров, других ускоренных средств передвижения попадают в ДТП на тротуаре, если едут с большой скоростью. Но при этом у них статус пешехода. Это совершенно неправильно. Здесь образовался юридический пробел. Ситуацию необходимо решать на федеральном уровне, поскольку в этом случае не может быть регулятивных полномочий на областном, - пояснил Александр Валентинович.

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кроме того, на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям депутаты Юга России рассмотрели обращение к федеральным органам власти по вопросу господдержки промышленных предприятий, оказавшихся в трудной экономической ситуации. Докладчиком выступил председатель комитета донского парламента по экономической политике, председатель профильного комитета ЮРПА Игорь Бураков.

Он отметил, что сейчас, по данным Минпромторга России, в нашей стране существует более 400 различных форм и видов поддержки промышленных предприятий. При этом в силу действующего законодательства все они автоматически перестают действовать, как только у производственного предприятия начинаются проблемы с ликвидностью и возникает задолженность по налогам, страховым взносам, заработной плате.

– Таким образом, государство вместо того, чтобы стать «кредитором последней надежды» первым бросает предприятие в его сложном экономическом положении, невольно выступает провокатором, который подает сигнал другим кредиторам, и банки начинают требовать досрочного возврата ранее выданных кредитов. В итоге нередко относительно небольшая финансовая проблема вызывает лавинообразный процесс, который запускает на предприятии процедуры банкротства, а это практически всегда приводит к гибели предприятия, – пояснил депутат.

Он добавил, что, по данным Федеральной налоговой службы, реальным оздоровлением заканчивается лишь каждая пятисотая банкротная процедура, или 0,2 %.

– Учитывая все это, мы предлагаем внести изменения в необходимые нормативные акты, чтобы такие предприятия все-таки могли получать государственную поддержку. Ведь это именно тот самый момент, когда она в большей степени востребована. Возможно, такая поддержка должна распространяться не на все промышленные предприятия, а только на те, которые входят в реестры системообразующих предприятий. Уже сам факт наличия в подобных реестрах говорит об их высокой социально-экономической значимости, и они вправе рассчитывать на государственную поддержку в тот момент, когда испытывают временные экономические трудности, – подытожил спикер.

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Также на заседании комитета ЮРПА парламентарии рассмотрели проект обращения ЮРПА к правительству РФ о распространении повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности для всех лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве. Инициаторами данного предложения выступили депутаты донского ЗС.

Дело в том, что лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25 % суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период их проживания в сельской местности.

Право на повышение фиксированной выплаты предоставляется за работу по трем основным направлениям сельского хозяйства – растениеводство, животноводство и рыбоводство. Им соответствуют более 500 наименований сельскохозяйственных профессий, специальностей и должностей.

Однако специальности, которые напрямую не заняты на сельскохозяйственных работах, при этом не учитываются. В их числе бухгалтер, водитель пожарной машины, водитель автобуса, водитель легкового автомобиля, контролер, менеджер по контролю, нормировщик, секретарь, системный администратор, начальник отдела кадров, специалист отдела кадров, инспектор по кадрам, специалист по охране труда, начальник службы безопасности, экономист, юрист, экспедитор, кассир, секретарь-машинист, медицинский работник, воспитатель детского сада, пекарь, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, работник кухни, агент по снабжению, почтальон, специалист мониторинга транспортных средств и многие другие.

Вместе с тем работники административно-хозяйственного персонала непосредственно участвуют в процессе производства (хранения, учета, отгрузки) сельскохозяйственной продукции, организуют работу предприятий отрасли либо обслуживают сельскохозяйственную сферу, испытывают на себе все особенности жизни и работы в сельской местности. Без указанных категорий работников невозможно было бы полноценное функционирование предприятий аграрного комплекса. На практике они зачастую также привлекаются как резерв рабочей силы в период проведения сельскохозяйственных работ.

- Мы считаем, что человек, проживший и добросовестно проработавший в сельской местности 30 лет, в праве рассчитывать на эту доплату, - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. – Мы просим правительство России вернуться к рассмотрению списка профессий и не делать никаких исключений. Мы знаем, в каких условиях жили и работали люди. Они заработали эту добавку к страховой пенсии.

Предложение депутатов донского парламента было поддержано и рекомендовано для рассмотрения и принятия на пленарном заседании XXXV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.