Россельхозбанк переехал в историческое здание в центре Ростова

Фасад здания. Фото: Екатерина Попова

Ростовский филиал Россельхозбанка переехал в исторический центр донской столицы по адресу: Буденновский, 37. Статусное здание с богатой историей в сердце деловой жизни города площадью 5 тысяч кв. м перешло в собственность банка и было капитально отремонтировано.

Теперь здесь есть светлый просторный операционный зал, комфортная зона ожидания, простая и понятная навигация, система электронной очереди и зона «24» - в помещении предусмотрено все для быстрого и качественного обслуживания.

В дореволюционные времена, когда Буденновский проспект назывался Таганрогским, небольшое 1,5-этажное строение принадлежало купцу И.А. Супрунову и использовалось под склад оборудования мукомольной фабрики. В 20-е годы в полуподвальном помещении здания разместилось кафе союза поэтов «Не рыдай», откуда по городу растекались рукописные и отпечатанные на стеклографе произведения. А в 30-х годах здесь началось строительство 5-этажного здания типографии и редакции газеты «Молот» в духе модного тогда стиля конструктивизма. В одном из выпусков газета писала, что на плоской крыше обустраивался зимний сад, а летом площадка использовалась как солярий. В корпусе на Буденновском находился зал заседаний на 300 человек. А помещение бывшего кафе «Не рыдай» перепроектировали и приспособили под столовую с кухней на 400-500 обедов.

- Сегодня здание входит в список объектов культурного наследия, - прокомментировала директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Туишева. - Поэтому перед тем как приступить к капитальному ремонту, мы изучили вехи его истории. Для банка было важно не нарушить архитектурную целостность центра города и восстановить то, что дорого ростовчанам.

Проведенные работы позволили сохранить привычный архитектурный облик фасада - такой, каким он стал с конца 40-х годов. Предмет особой гордости - нетронутая в ходе ремонта старинная лестница. По ее ступеням ходили работавшие в издательстве известные писатели Михаил Шолохов, Виталий Закруткин, Анатолий Калинин и многие другие. Восстановлено и подвальное помещение - то самое, где располагалось знаменитое кафе поэтов.

Директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Туишева. Фото: Екатерина Попова

- Сохранив здание, мы сохранили историческую и духовную память о людях, чьи судьбы оказались связаны с этим местом, - рассказала Лариса Туишева. - Этой памятью мы бы хотели поделиться со всеми жителями города.

Истории уникального здания в офисе Россельхозбанка посвятили даже небольшую фотоэкспозицию, которая подробно рассказывает о событиях, происходивших в этих стенах.

НАША СПРАВКА

Россельхозбанк - один из крупнейших и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала; ключевой кредитор АПК в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг для населения.

Воспользоваться услугами Россельхозбанка, а заодно познакомиться с фрагментом истории донской столицы теперь также можно по адресу: Буденновский, 37.

Режим работы офиса: понедельник-пятница с 09.00 до 19.30, суббота с 09.00 до 17.00 без перерывов, воскресенье - выходной.

Телефон филиала +7 (863) 287-01-88;

по вопросам обслуживания физических лиц: +7 (863) 287-01-66; +7 (863) 287-01-70;

по вопросам обслуживания юридических лиц: + 7 (863) 243-24-16

по вопросам ипотечного кредитования: + 7 (863) 287-01-81.