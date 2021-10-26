Донские парламентарии обсудили внедрение новой системы оплаты труда педагогам

Председатель комитета донского ЗС по образованию, науке, культуре Светлана Мананкина рассказала о новой системе оплаты труда педагогам. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону прошло заседании дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области. Модератором встречи выступила председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

- Мы вышли на завершающую стадию долгого пути по разработке и внедрению новой системы оплаты труда в образование Ростовской области. И эти новации коснутся и школьного образования, и общего образования, и средне-профессионального образования. Я напомню, что в августе на педагогической конференции губернатор Василий Голубев озвучил ключевое, что поменяется в системе оплаты труда, а именно – оклады. Базовые ставки увеличиваются на 50 процентов у всех педагогических работников, к которым относятся и воспитатели в детских садах, и учителя в школах, - рассказала депутат.

«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, ЧТОБЫ КАДРЫ ОМОЛАЖИВАЛИСЬ»

Но изменения системы оплаты труда коснутся не только окладов. Также будут немного скорректированы и изменены компенсационные и стимулирующие выплаты.

- В частности, появится очень важная выплата, которой до этого не было. Это выплата молодым специалистам, - 10 процентов к окладу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши педагогические кадры омолаживались, - пояснила депутат.

Как отметила Светлана Мананкина, сегодня, к сожалению, статистика очень печальная. Так, из 10 молодых специалистов, приходящих работать в школу, через год остаются в лучшем случае три.

Надбавка молодым специалистам, по мнению парламентариев, поможет скорректировать ситуацию.

БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫЙ РАСЧЕТ

Кроме того, Светлана Мананкина подчеркнула, что при разработке новой системы оплаты труда в процедуре начисления дополнительных выплат акцент был сделан на объективизацию всего процесса. Учитываться при этом будут конкретные заслуги педагога: стаж, квалификационный разряд, факт выполняемых должностных обязанностей и дополнительная нагрузка. Субъективные элементы системы были максимально нивелированы, чтобы каждый педагог знал, из чего конкретно формируется его заработная плата и заработная плата его коллег.

- Сейчас начнется, пожалуй, самая тяжелая часть работы. В каждом учебном заведении нужно будет рассчитать зарплаты по новой системе, и понять потребность в дополнительных средствах. Первоначально озвучивалось, что в целом по области это будет плюсом свыше 3 миллиардов рублей. Но в течение ближайшего месяца мы уже выйдем на конкретные цифры, и я очень надеюсь, что в связи с этим изменится и подушевой норматив. У нас в школах действует подушевое финансирование. В зависимости от того, в какой школе учится ребенок – в малокомплектной сельской или в городской, на год обучения этого ребенка выделяется определенная сумма. Данный норматив также учреждается областным Правительством, и в зависимости от количества учеников закладывается объем средств, который доводится до муниципалитетов в виде субвенций, - прокомментировала парламентарий.

Отметим, новая система оплаты труда в сфере образования начнет действовать на Дону с 1 января 2022 года. Средства на это будут заложены в областной бюджет на 2022-2024 годы. Изменения коснутся 32 тысяч педагогических работников области.