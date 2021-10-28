Как хутор Старозолотовский стал самой красивой деревней мира

Заветной звезды хутор удостоился уже второй раз. Фото: ПОПОВА Екатерина

Очередная экспедиция Ассоциации самых красивых деревень и городков России стартовала в Москве. Ее эксперты за 14 дней должны посетить более 30 сел и деревень вдоль реки Дон.

Так, чтобы получить звание самой красивой деревни, населенному пункту-кандидату необходимо набрать до трех звезд рейтинга Ассоциации. Оценивание происходит по пейзажу, архитектуре, еде, инфраструктуре и многому другому. Критерии - очень комплексные. По каждой их группе набираются баллы.

- Каждый раз, принимая в ряды лучших населенный пункт, мы даем дорожную карту, - рассказал президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов. - В ней список мероприятий на пять лет, которые должна выполнить администрация данного населенного пункта. Если говорить конкретнее, то это может быть подсветка, организация новых гостевых домов, новых мест размещения кафе или разбор свалок. Это список дается в зависимости от тех проблем, которые мы выявили во время сертификации.

Хутор - как на картинке. Фото: ПОПОВА Екатерина

ДО ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫ – РУКОЙ ПОДАТЬ

В итоге на Дону эксперты определили сразу два места, которые могут претендовать на звание самых-самых. Одно из таких - станица Старочеркасская, другое - хутор Старозолотовский, что в Константиновском районе Ростовской области.

Кстати, несколько лет назад последний уже был признан самой красивой деревней не только в России, но и в мире, получив одну звезду от рейтинга. В этот раз в ходе экспедиции хутор получил вторую звезду – причем, досрочно.

- В Старозолотовском быстрее выполнили список, - продолжает Александр Мерзлов. - Благодаря этому мы пересчитали баллы, и они получили вторую звезду. Сейчас хутор получил 53 балла. А чтобы получить три звезды нужно добрать до 61.

Местные жители уже полюбили гулять по выходным в казачьих нарядах. Фото: ПОПОВА Екатерина

По словам специалистов, донской хутор стал седьмым в числе тех, кто получил уже две звезды.

Известно, что для получения заветной третьей Старозолотовскому необходимо улучшить пейзаж, спрятав провода под землю хотя бы на главной площади. Так как они часто режут пейзаж и "удешевляют" его. Также здесь в оврагах растет инвазивное растение - американский клен. Если его убрать, то красоты станут более аутентичными.

Пока же три звезды есть только в двух населенных пунктах России - у городка Суздаль и села Вятское Некрасовского района Ярославской области.

В Старозолотовке в центре даже не строят здания с "современным" видом - сохраняют атмосферу. Фото: ПОПОВА Екатерина

ХУТОР СТИЛИЗОВАН ПОД КАЗАЧЬИ КУРЕНИ

Кстати, до того как стать самой красивой деревней страны и мира, хутору Старозолотовскому пришлось проделать колоссальную работу.

Когда-то тут были очень плохие дороги, не было водопровода, постоянно рвались линии электропередач и отсутствовал Интернет. Но буквально за два года все изменилось. И теперь отличие между проживанием в городе и на селе стирается. А дороги в хуторе и в округе можно уже сравнить с региональными.

Всего здесь живут 52 хуторянина. И все их дома стилизованы под казачьи курени. Если кто-то вдруг решит построить здесь новый дом, то он должен быть не выше второго этажа, чтобы не выбиться из казачьей тематики. А еще - никаких высоких заборов - только плетень.

- Быть самой красивой деревней мира очень сложно, - рассказала председатель ТОС хутора Старозолотовский Лариса Егупова. - Мы взяли на себя повышенные обязательства. После первой звезды у нас появилось очень много туристов. Местные даже страдали от того, что им было трудно выйти со двора, так как улицы были забиты машинами, особенно в летний период. Но сейчас ситуацию исправили, сделав достаточное количество парковок.

По словам собеседницы, уже по своей собственной инициативе хуторяне любят расхаживать по родным улочкам в народных казачьих костюмах. А в местном музее так уже давно ходят все сотрудники. К слову, в сельском магазине в продаже имеется даже казачий наряд. И он очень востребован среди туристов.

Ай-да в пляс! Фото: ПОПОВА Екатерина

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

После торжественной церемонии вручения второй звезды экспертов ждала культурная программа. Гости посетили местный храм Иконы Пресвятой Богородицы «Остробрамская», где помолились на успешную обратную дорогу. А после посетили этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон».

Интересно, что музей базируется на тех декорациях, которые создала съемочная группа «Тихого Дона» - сериала, который в 2015 году на донской земле снимал известный российский режиссер Сергей Урсуляк. Съемки самого фильма проходили на верхнем Дону. Но, когда работы завершились, декорации остались. И тогда было решено взять часть из них - курень Мелиховых, дом соседки Астаховой и подворье Коршуновых - и перевезти в хутор.

Однако от идеи воспроизводства кинодекораций отказались. Поступили иначе: собирали курени по другому принципу - как капитальные постройки. Фанерные домики переделали в настоящие курени. Для гостей они выглядят как в телеэкране. Причем курени делали по самым что ни есть казачьим технологиям верхнего Дона начала прошлого века.