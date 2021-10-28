Госпиталь современной медицины: соединение огромного опыта с современными подходами

Фото: Госпиталь современной медицины

Госпиталь современной медицины – это многопрофильный медицинский центр, вся деятельность которого организована на принципах системы менеджмента и качества. Это позволяет гарантировать оказание медицинской помощи в соответствии с установленными критериями и показателями качества, а также с учетом удовлетворённости пациентов в полученной качественной медицинской помощи. Свою работу врачи центра строят на принципах доказательной медицины. Девиз Госпиталя современной медицины – «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году мы заботимся о вас и вашем здоровье!»

Подход к лечению

Основа современной медицины – это профилактика и персонализация, поэтому одной из важнейших задач врачей в Госпитале современной медицины является профилактика развития заболеваний. Прежде всего, это выявление факторов риска и разработка индивидуального плана, направленного на их устранение. Этот план может включать как немедикаментозные мероприятия (первостепенное значение имеет коррекция образа жизни), так и медикаментозные, если они необходимы.

Также соединение огромного опыта с современными подходами к лечению дает колоссальный эффект в диагностике и лечении заболеваний. А применение самых лучших медицинских методик позволяет решать любые медицинские проблемы наших пациентов на современном и высоком уровне.

На первом месте у врача центра стоят не симптом или болезнь, а пациент, его физиологическое и психологическое состояние.

Фото: Госпиталь современной медицины

Госпиталь современной медицины работает для улучшения качества и продолжительности жизни всех пациентов!

Основные направления работы

- Терапия

- Пульмонология

- Кардиология

- Ревматология

- Эндокринология

- Неврология

- Гастроэнтерология

- Гинекология

- Психотерапия

- Диетология

- Нефрология

- Урология

Пациенты могут здесь пройти мониторирование глюкозы I-PRO, реабилитацию после вирусной пневмонии и COVID19, получить экспертное мнение по своим проблемам. Также доступны программы лечения диабета и снижения веса, проводится профилактический chek-up (Комплексное обследование организма), в который входит целый набор исследований, направленных на выявление факторов риска для дальнейшей коррекции. Главное отличие такого check-up – индивидуальный (персональный) подход.

Специалисты медицинского центра работают исключительно по принципам медицины, основанной на данных научных исследований международного значения, клиническом опыте и ценностях пациента. Такой подход исключает назначение препаратов, не прошедших клинических испытаний или не доказавших свою эффективность и безопасность.

Фото: Госпиталь современной медицины

В клинике установлено самое современное оборудование экспертного уровня, которое благодаря высокой разрешающей способности позволяет различать мельчайшие детали структур. Эта технология реализуется с помощью высокоплотных датчиков и высокоточной математики, которая обеспечена в этом оборудовании.

Чем выше класс УЗИ сканера, тем выше диагностическая точность, тем лучше технические характеристики и производительность. Ультразвуковые аппараты экспертного класса по сравнению с аналогами обладают рядом значимых преимуществ.

Работа во время пандемии

В Госпитале современной медицины проводится весь спектр анализов по выявлению новой коронавирусной инфекции. Среди них - выявление РНК вируса COVID-19 (ПЦР-тест), анализ на антитела IgМ и IgG методом ИФА и анализ на антиген SARC-CoV-2 методом ИХА. По данным отчета Роспотребнадзора точность исследований составляет 96%. Результаты анализов на антитела, вирусные антигены и ПЦР лаборатория отправляет на электронную почту и смс оповещение. Также пациентам доступны онлайн-консультирование, комплексное сопровождение и реабилитация.

Для новых пациентов клиники регулярно проводятся акции по сезонным и постоянным направлениям – проведение анализов, консультаций у «Врача месяца», профилактическое обследование, реабилитационные комплексы, услуги chek-up и другие. На базе Госпиталя современной медицины регулярно проходят открытые мероприятия для коллег (онлайн и оффлайн), а также прямые экспертные эфиры на злободневные темы для пациентов.

Адрес и контакты:

Ростов-на-Дону, проспект Театральный 60А

+7 (863) 310-93-43, +7 (863) 310-93-23

График работы

Пн-пт – 8:00 до 20:00

Сб – 8:00 – 14:00

Сайт: https://www.newmed61.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/gospital.sm.rostov/

Госпиталь современной медицины принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за центр можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.