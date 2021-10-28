«Все обращения, поступающие из Ростовской области, внимательно изучаются в Совете Федерации»: Ирина Рукавишникова выступила на заседании донского ЗС

В донском Заксобрании на очередном заседании обсудили инициативы донских парламентариев. Фото: прессс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону прошло очередное заседание областного Законодательного собрания. С докладом о реализации на федеральном уровне законодательных предложений, поступивших в Совет Федерации, выступила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Сенатор рассказала о решениях, принятых на федеральном уровне по инициативе граждан и депутатов Законодательного собрания Ростовской области, а также о законопроектах, над которыми сегодня идет работа.

ДОНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, СТАВШИЕ ЗАКОНОМ

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что на сегодняшний день ключевой вопрос для донского парламента - это взаимодействие с федеральным центром.

- Не случайно в повестку заседания мы включили вопрос о реализации на федеральном уровне инициатив Ростовской области. Это не только законодательные инициативы парламента Дона, а их уже 11, ставших федеральными законами. Шесть инициатив сейчас находятся в стадии рассмотрения, еще 11 - в стадии разработки. Это решения тех проблем, которые волнуют жителей Дона и всей страны, - прокомментировал спикер Заксобрания.

В свою очередь, сенатор Ирина Рукавишникова, рассказала подробно о тех инициативах, которые уже стали федеральными законами.

Так, летом прошлого года был принят федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России.

– По сути, речь идет о возможности создания территорий наибольшего благоприятствования для развития цифровых технологий. После внесения наших поправок в закон решение о введении экспериментального режима в субъекте РФ в обязательном порядке должно быть обсуждено в региональных парламентах, а информация о новом правовом режиме направляется в Совет Федерации – государственный орган, представляющий интересы всех регионов, – пояснила Ирина Рукавишникова.

Также оперативно были реализованы предложения донского ЗС, касающиеся защиты прав граждан, работающих дистанционно.

В частности, работодателям было запрещено снижать зарплату дистанционным работникам. Документ также регламентирует обязанность работодателей обеспечивать сотрудников, работающих в дистанционном режиме, всем необходимым оборудованием или компенсировать их расходы в случае использования собственного.

Кроме того, сообщила сенатор, на федеральном уровне нормативно закреплено право детей с инвалидностью на обслуживание вне очереди. И важно отметить, что эта многолетняя проблема нашла свое решение, прежде всего, в Ростовской области.

Ирина Рукавишникова сообщила о том, что уже в июле этого года в указ президента внесены поправки, закрепляющие право детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих, на обслуживание вне очереди не только в учреждениях здравоохранения, но и в учреждениях образования, культуры, оказания услуг связи, жилищно-коммунального хозяйства, торговых и иных организациях обслуживания населения.

- Данное решение состоялось благодаря консолидированной работе Совета Федерации и партии «Единая Россия», – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

НАД ЧЕМ СЕЙЧАС ИДЕТ РАБОТА

Сенатор Российской Федерации Ирина Рукавишникова рассказала о законопроектах, над которыми сегодня идет работа в Совете Федерации и Государственной Думе

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила о готовящейся поправке к федеральному закону об основах охраны здоровья россиян.

Изменения снимают ограничения на совместное бесплатное нахождение родителей в стационаре с ребенком-инвалидом. В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет.

С инициативой по исправлению ситуации выступили председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и руководитель регионального отделения ВОРДИ Карина Мирзоева на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком в августе текущего года. Законопроект вошел в народную программу партии «Единая Россия» и уже одобрен профильным комитетом Государственной Думы.

– Тема чрезвычайно важна. Многие дети-инвалиды вне зависимости от возраста реально нуждаются в подобной поддержке со стороны родителей или опекунов, когда попадают в стационар. Но не все родители имеют возможность оплачивать свое присутствие в стационаре вместе с ребенком. Справедливым будет, если государство поддержит такие семьи, – прокомментировала Ирина Рукавишникова.

- Моя личная задача, которую я ставил перед собой как председатель Заксобрания, – использовать по максимуму возможности нашего влияния на те решения, которые принимают федеральные органы власти. Я считаю, что мы выработали механизм, позволяющий в оперативные сроки доносить позицию областных органов власти, общественных организаций, граждан Ростовской области до того уровня власти, который принимает то или иное решение. Последний пример - тема, связанная с нахождением в больницах родителей детей-инвалидов. Она не решалась десятилетиями. И после встречи первого заместителя председателя Совета Федерации с руководителем областной организации ВОРДИ наше предложение стало проектом федерального закона, - прокомментировал Александр Ищенко.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ АКТИВНО ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

Как сообщила на заседании донского ЗС Ирина Рукавишникова, все обращения, поступающие из Ростовской области, тщательно анализируются в Совете Федерации.

Сенатор напомнила, что в 2019 году в Совете Федерации стартовал проект «Донская инициатива», который на сегодняшний день собрал уже более четырехсот предложений от жителей региона.

– Все эти обращения очень внимательно изучаются, распределяются в зависимости от уровня решения вопроса. Там, где нужна экспертная оценка, привлекаются отраслевые специалисты. Вопросы, которые могут быть решены на региональном уровне, берутся в работу коллегами-депутатами Законодательного собрания. Когда возникает необходимость, включается принцип «депутатского треугольника». Если речь идет о полномочиях федеральных органов исполнительной власти – предложения направляются конкретным адресатам, если требуется законодательная инициатива – начинается законодательный процесс, – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Кроме этого, отметила Ирина Рукавишникова, Совет Федерации активно содействует регионам России, в том числе и донскому краю, в решении текущих задач развития.

Так, на личном контроле председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко находятся, в частности, вопросы реализации пилотного проекта по модернизации трамвайной сети города Таганрога, ремонт и реконструкция известных памятников истории и культуры на территории Ростовской области, проекты по мелиорации и водоснабжению Юга России, оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.