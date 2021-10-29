Улучшают демографию, получают задания с перчинкой и берегут сон профессоров: о конфузах на удаленке рассказали ростовские студенты

Ребята уверяют: дистанционка – королева неловких ситуаций. Фото: Евгения ГУСЕВА

С приходом пандемии мы постепенно перешли к жизни в формате «онлайн». Курсы, вебинары, мастер-классы, уроки танцев и концерты, сейчас доступны в один клик. Даже образование перешло на новый уровень. Теперь филиалом университета с легкостью может стать экран вашего смартфона. И пока одни студенты жалуются на недоcтаток живого общения и перебои в сети, другие, вспоминают яркие и комичные случаи во время онлайн лекций.

Журналисты «КП – Ростов – на – Дону» пообщались с ростовскими студентами, чтобы узнать, как на самом деле проходят пары в дистанционном формате.

ИЗ УЮТНОЙ АУДИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ ОНЛАЙН

Еще в январе 2020-го студенты и понятия не имели, что такое дистант, и с чем его едят. Весело хихикали в кабинетах, обсуждали свежие сплетни на последних партах, ходили огромной толпами по коридорам, без всяких там социальных дистанций и масок.

Но с ухудшением эпидемиологической ситуации вузы один за одним стали переходить из уютных аудиторий в холодный онлайн. И вот тогда началось самое веселье.

Если говорить о технической части, то у каждого университета появились специальные платформы для проведения лекций и семинаров. В целом, в принципе работы особых отличий между ними нет. В учебном приложении можно устраивать созвоны с камерой и звуком, отправлять сообщения и получать задания. Но, как оказалось, даже с таким примитивным списком функций многие не справляются

С приходом пандемии мы постепенно перешли к жизни в формате «онлайн». Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЛУЧШАЛА ДЕМОГРАФИЮ ВО ВРЕМЯ ПАРЫ

Студент медицинского Евгений Ларин рассказывает, что как-то раз его одногруппница решила поработать над проблемами демографии прямо во время лекций, только вот звук забыла выключить.

- Дистанционка – королева неловких ситуаций. Эта история произошла в самом начале пандемии. Представьте, обычная потоковая лекция по анатомии, кто-то спит, кто-то заинтересованно зевает в микрофон, в целом стандартная история. Но огромный поток «очень интересной» информации решила разбавить наша одногруппница Катя.

На 30 минуте мы стали слышать очень странные звуки. По началу не обратили внимание: ну, мало что там у кого происходит. Несмотря на звуковое сопровождение, преподаватель невозмутимо продолжал начитывать материал, а мы же непрерывно хихикали.

А тем временем из микрофона Кати все четче доносились брачные всхлипы. Но выключать звук не стали, шоу ведь должно продолжаться! Но тут уже неравнодушное сердце Светланы Петровны не выдержало. Поняв, откуда доносится сигнал, она деликатно спросила:

- Екатерина, что случилось. Вам плохо?

В тот момент удержаться от смеха было невозможно. А Катеньке-то – хорошо!

Тогда Светлана Петровна уже более уверенным и громким голосом выдала:

- Катерина, что там у вас происходит?

Катерине и ее кавалеру пришлось прерваться: выключив микрофон, она вышла из конференции. Но эта история потом так завирусилась, что бедной Катюше пришлось закрыть страницы в социальных сетях. Эх, жалко, интернет не передает стыдливый румянец.

ХРАП СТАНОВИЛСЯ ВСЕ ГРОМЧЕ

Но не только плотскими утехами славен дистант. Любителей провести часы в компании мягкой подушки тоже хоть отбавляй. Иногда создается ощущение, что лекции в сети - главный источник мелатонина. И неспроста, ведь почти каждый хотя бы раз отдавался царствию морфея прямо посередине учебного процесса. И это касается не только студентов.

Будущий физик Мария Васильева рассказывает, что однажды во время пары не удержался и преподаватель.

- По плану занятий в этот день должен был пройти семинар. Обычно мы разбираем задачи из учебника и коллективно обсуждаем их. Анатолий Викторович объяснил фронт работ и удалился на неопределенное время, так и не выключив микрофон. Ну чтобы понимали, что большой брат следит за нами. Уже буквально через 15 минут стали коллективно обсуждать возможные варианты решения, и ничего не предвещало беды. Ведь, казалось, что Анатолий Викторович специально молит и одобрительно дышит в микрофон. Ну как говорится, молчание – это знак согласия, а значит - можно продолжать. Обращаюсь к своему одногруппнику.

- Валера, как думаешь здесь…

И в этот момент одобрительное дыхание превращается в громкий храп. Хихикаем, но виду не подаем. Снова спрашиваю, но уже погромче, в надежде на то, что звуки активных обсуждений вернут Анатолия Викторовича в учебный процесс. Но нет - его храп становится все громче, а сон крепче. Ничего не оставалось делать, как продолжить пару. Ну, мало ли у человека дома проблемы, не стали его будить и болтали о всяком разном. К концу пары он все же проснулся. Поблагодарил за активную работу, и даже поставил высокие баллы. Вот это я понимаю преданность профессии! Ведь настоящие преподаватели даже во сне все слушают и запоминают.

Кто-то из учителей даже умудряется поспать во время лекций. Фото: Артем ЛЕНЦ

КОНСЕРВАТОРЫ НА МАКСИМАЛКАХ

Как оказалось, онлайн – это, то еще испытание для преподавателей с опытом, ведь некоторые из них открывают ноутбук только в случаи крайней необходимости. Иногда педагоги признают свою пробелы в знаниях на тему компьютерной грамотности и смело просят помощи у подкованных студентов. Но есть и те, кто до победного кричат: «Да, что ты понимаешь? Я в педагогике 30 лет! И с картинками уж как-нибудь разберусь».

Войны духа и стали упрямо сражаются с техникой один на один, прямо бой с тенью, не иначе.

Из-за таких внутренних протестов, и абсолютного нежелания принимать помощь, происходят очень неловкие ситуации, рассказывает студент второго курса Дмитрий Данько:

- Частенько преподаватели присылают пдф файлы или ссылки на дополнительную литературу. Конечно, иногда они не открываются, а порой приходится скачивать тридцать три программы, чтобы перевести данные в нужный формат. Но это все мелочи жизни, по сравнению с тем, что произошло на лекции, которую вела суровая Галина Борисовна.

Коренастая женщина советской закалки, живущая по основным заповедям «домостроя», генеральный спонсор фразы «вот у нас-то было» и «современная молодежь ничего не понимает». Такой консерватор на максималках.

«ЭТО ВСЕ ВАШИ АЙФОНЫ»

Как-то раз она отправила ссылку на книгу для конспекта. Ну, мы и открыли, а там, вместо Бахтина - порно сайт. Можно подумать, что это какой-то глюк: ну мало ли только у меня такое?! Но одногруппники тоже были удивлены резко поменявшимся идеалам Галины Борисовны. Посмеялись и ладно, впереди стояла задача посложнее: нужно было сказать заслуженному педагогу РФ, что открывается по этой самой ссылке.

- Галина Борисовна, нам очень неловко, но ссылка переходит на порно сайт. Может вы что-то не то скопировали?

Стыдливо и как-то с опаской пишет в чате моя одногруппница. Хорошо, что мы находились дома, ведь ор возмужания был такой мощности, что стекла аудитории просто бы не вынесли.

- Какое еще порно, Мария? Это все ваши айфоны, у меня вот андроид, и никакого спама нет.

Спорить с ней было бесполезно, пришлось смотреть книгу в учебной программе.

Некоторые, особенно возмущенные одногруппники, стали присылать скрины сообщений и ссылку своим друзьям, а те своим. Многих возмущало, что такие вот преподаватели просто не хотят признавать, казалось бы, мелкого недоразумения. Проще ведь обвинить глупого студента, чем признать свою вину!

Кто-то мечает о мое и горах, а кто-то уже там. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У СОСЕДА – ДУШ, А У ТЕБЯ ЛЕКЦИЯ С ВИДЕО

- Онлайн – это полбеды, но вот онлайн, когда ты живешь в общежитии, это уже другая история, - рассказывает студент 5 курса Даниил Степанин.

- Я живу в общаге уже 5 год, и ладно бы к выходкам соседей уже привык, но дистант подкидывает новые приключения, - продолжает он. - Например, как-то раз сосед по комнате ушел принимать душ, а у меня в это время начинались пары, где главным правилом является включенная камера. Специально сел так, чтобы в случае чего его телеса не попали в экран, но, видимо, прогадал. Ведь в самый ответственный момент, когда преподаватель смотрел мне глаза в глаза и ждал ответ, Эдик вышел из душа в одном белье и продефилировал прямо напротив камеры. Я покраснел от стыда! Но мудрая, пожилая преподавательница вошла в положение и сделала вид, что ничего не произошло.

ЛУЧШЕ ГОР, МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

Все же есть у дистанционки и плюсы. Самый главный из них – это мобильность. Куда бы ни поехал, главное, чтобы там был сигнал, и возможность отвечать во время семинаров. Такого мнения придерживается Сергей Донских.

- Сидеть дома в четырех стенах было просто невыносимо, поэтому я собрал вещи и уехал в горы, - признается он. - Благо дистант позволял сделать это без риска быть отчисленным. Представьте, наслаждаешься запахом грибов, остатками росы на красных кедах. Пока идут лекции, сидишь в домике с хорошим интернетом, а в перерывах наслаждаешься природой. В это время лес Адыгеи цвета багровой приправы, которую заботливо заворачивает на рынке бабуля с шершавыми руками и добрым сердцем. Красота! Одним словом, дистанционка, я люблю тебя.

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