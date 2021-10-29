Нерабочие дни в Ростове-на-Дону с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Нерабочие дни в Ростове-на-Дону с 30 октября по 7 ноября 2021: рассказываем, что закрыто и что будет работать. Публикуем график работы госучреждений.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕТЫ

С 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу непродовольственные магазины. Исключение составляют магазины с товарами первой необходимости, аптеки и объекты, оказывающие услуги связи. Разрешены продажи дистанционным способом, продолжат работу пункты выдачи и постаматы.

Кафе, рестораны и столовые будут открыты с 6.00 до 21.00. В ночное время заведения общественного питания смогут работать вынос или осуществлять доставку.

С 28 октября по 7 ноября запрещена работа СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес клубов, спортзалов, плавательных бассейнов. Будет приостановлена деятельность досуговых или развлекательных заведений: аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок. Открыты будут лишь театры и музеи.

Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос.

В этот же период не будут работать ветеринарные и стоматологические клиники. Они смогут оказывать лишь экстренную помощь.

Продлена приостановка деятельности учреждений дополнительного образования. Очные занятия нельзя проводить как минимум до 30 ноября.

Есть и ряд ограничений, которые будут действовать не только в нерабочие дни, но и позже. Режим самоизоляции теперь должны соблюдать не только жители от 65 лет, но от 60. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционную работу, если у них нет документа о вакцинации или справки о перенесенном заболевании и имеющихся антителах.

Приостанавливается организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работа ярмарок. Исключения составляют продовольственные ярмарки.

ЗАГСы также будут теперь работать с ограничениями. Во время торжественных мероприятий в помещении должно быть не больше восьми человек.

Сокращено допустимое число зрителей, с участием которых могут проводиться спортивные мероприятия. Залы по-прежнему могут заполняться только наполовину.

Предъявить медицинские документы (сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или свежий ПЦР-тест) теперь придется при посещении торговых центров.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?

С 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Другими словами, количество подвижного состава сократят на 18%.

В администрации сообщили, что департамент транспорта будет ежедневно контролировать ситуацию. Если пассажиропоток будет высокий, а единиц транспорта не будет хватать, власти обещают вернуть режим буднего дня.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Привиться можно будет и в нерабочие дни. Всего в Ростове будет действовать 12 пунктов вакцинации — как в торговых центрах, так и на территории медицинских учреждений. При этом власти пока не могут объяснить, пустят ли в ТЦ желающих вакцинироваться. Адреса, режим работы и контакты прививочных пунктов можно посмотреть здесь.

Большинство поликлиник города будут работать по обычному графику. Точное время работы лучше уточнить в конкретном медицинском учреждении.