Медицинская клиника «Гармония»: Качественная и комплексная медицинская помощь

Фото: МК "Гармония"
Медицинская клиника «Гармония» открылась в 2015 году и на протяжении 6 лет помогает самым маленьким и взрослым пациентам. В клинике работают врачи-специалисты как педиатрического, так и терапевтического профиля, способные оказывать своевременные помощь и лечение детям и их родителям. Клиника оснащена всем необходимым современным специализированным оборудованием, проводит обширный список лабораторных исследований .
Медицинская Клиника «Гармония» имеет собственный расширенный парк современно-оснащенных автомобилей «Скорой медицинской помощи».
ЦЕННОСТИ КЛИНИКИ
- Принципы доказательной медицины.
- Открытость и чуткость к каждому пациенту и его родным. - Командная работа врачей, регулярность консилиумов. - Строгость профессиональной этики.
Первостепенная для нас задача — это ориентированный подход к каждому пациенту, проявление внимания и участия, совместный поиск верного решения. Именно поэтому в клинике мы минимизированы единоличностные решения по большинству клинических и организационных вопросов, основываясь на коллегиальность, взаимодействие и преемственность всех этапов лечения.
Фото: МК "Гармония"
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В детском отделении клиники «Гармония» ведут прием врачи-педиатры разной направленности: гастроэнтеролог, педиатр доказательной медицины, специалист по грудному вскармливанию, врачи узких специальностей: детский кардиолог, оториноларинголог, невролог, ортопед-травматолог, хирург, офтальмолог, эндокринолог.
Взрослых пациентов клиники «Гармония» принимают врачи-терапевты, гастроэнтеролог, врач-профпатолог, хирург, ортопед-травматолог, невролог, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, врач-онколог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург и другие врачи узкой направленности. Все специалисты клиники «Гармония» имеют современные портативные медицинские приборы, помогающие оперативно диагностировать даже серьезные заболевания.
Большое внимание в клинике «Гармония» уделяется реабилитационно-восстановительному периоду лечения пациентов. Для этого в медицинском центре оборудованы залы лечебной физкультуры, в котором проводятся оздоровительные занятия дипломированными инструкторами по лечебной физкультуре.
ЧТО НАСЧЕТ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?
· Открыт мобильный передвижной пункт в Международном аэропорту «Платов» для проведения ПЦР-тестирования.
· Организована круглосуточная выездная медицинская служба для забора биоматериала на дому.
· Налажена работа ПЦР- кабинет для тестирования пациентов без признаков ОРВИ.
· Организована круглосуточная информационная линия для консультирования пациентов.
Фото: МК "Гармония"
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КЛИНИКИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Специалисты клиники вносят свой вклад в здоровье и благополучие каждого пациента, оказывая высококвалифицированную комплексную медицинскую помощь. Врачи и весь медицинский персонал клиники видит в каждом пациенте в первую очередь партнера по процессу лечения, которому предоставляется полная информация и ведется подробное разъяснение по каждому этапу лечения.
В ближайшее время в клинике значительно расшириться медицинское оснащение амбулаторного отделения, начнет функционировать кабинет компьютерной томографии, планируется открытие стационарного отделения по терапии. Специалисты клиники продолжают развивать комплекс оказания медицинской помощи, а также повышать уровень физического и эмоционального комфорта пациентов во время любого обращения в клинику.
Адреса и контакты:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170
Телефон +7 (863) 226-18-17
График работы:
Пн-сб 8:30 до 19:00, вс с 9:00 до 15:00
Сайт https://garmonia-clinica.ru
Медицинская клиника принимает участие в конкурсе «Клиника года-2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021
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