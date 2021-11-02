Медицинская клиника «Гармония»: Качественная и комплексная медицинская помощь

Фото: МК "Гармония"

Медицинская клиника «Гармония» открылась в 2015 году и на протяжении 6 лет помогает самым маленьким и взрослым пациентам. В клинике работают врачи-специалисты как педиатрического, так и терапевтического профиля, способные оказывать своевременные помощь и лечение детям и их родителям. Клиника оснащена всем необходимым современным специализированным оборудованием, проводит обширный список лабораторных исследований .

Медицинская Клиника «Гармония» имеет собственный расширенный парк современно-оснащенных автомобилей «Скорой медицинской помощи».

ЦЕННОСТИ КЛИНИКИ

- Принципы доказательной медицины.

- Открытость и чуткость к каждому пациенту и его родным. - Командная работа врачей, регулярность консилиумов. - Строгость профессиональной этики.

Первостепенная для нас задача — это ориентированный подход к каждому пациенту, проявление внимания и участия, совместный поиск верного решения. Именно поэтому в клинике мы минимизированы единоличностные решения по большинству клинических и организационных вопросов, основываясь на коллегиальность, взаимодействие и преемственность всех этапов лечения.

Фото: МК "Гармония"

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В детском отделении клиники «Гармония» ведут прием врачи-педиатры разной направленности: гастроэнтеролог, педиатр доказательной медицины, специалист по грудному вскармливанию, врачи узких специальностей: детский кардиолог, оториноларинголог, невролог, ортопед-травматолог, хирург, офтальмолог, эндокринолог.

Взрослых пациентов клиники «Гармония» принимают врачи-терапевты, гастроэнтеролог, врач-профпатолог, хирург, ортопед-травматолог, невролог, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, врач-онколог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург и другие врачи узкой направленности. Все специалисты клиники «Гармония» имеют современные портативные медицинские приборы, помогающие оперативно диагностировать даже серьезные заболевания.

Большое внимание в клинике «Гармония» уделяется реабилитационно-восстановительному периоду лечения пациентов. Для этого в медицинском центре оборудованы залы лечебной физкультуры, в котором проводятся оздоровительные занятия дипломированными инструкторами по лечебной физкультуре.

ЧТО НАСЧЕТ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?

· Открыт мобильный передвижной пункт в Международном аэропорту «Платов» для проведения ПЦР-тестирования.

· Организована круглосуточная выездная медицинская служба для забора биоматериала на дому.

· Налажена работа ПЦР- кабинет для тестирования пациентов без признаков ОРВИ.

· Организована круглосуточная информационная линия для консультирования пациентов.

Фото: МК "Гармония"

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КЛИНИКИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Специалисты клиники вносят свой вклад в здоровье и благополучие каждого пациента, оказывая высококвалифицированную комплексную медицинскую помощь. Врачи и весь медицинский персонал клиники видит в каждом пациенте в первую очередь партнера по процессу лечения, которому предоставляется полная информация и ведется подробное разъяснение по каждому этапу лечения.

В ближайшее время в клинике значительно расшириться медицинское оснащение амбулаторного отделения, начнет функционировать кабинет компьютерной томографии, планируется открытие стационарного отделения по терапии. Специалисты клиники продолжают развивать комплекс оказания медицинской помощи, а также повышать уровень физического и эмоционального комфорта пациентов во время любого обращения в клинику.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170

Телефон +7 (863) 226-18-17

График работы:

Пн-сб 8:30 до 19:00, вс с 9:00 до 15:00

Сайт https://garmonia-clinica.ru

Медицинская клиника принимает участие в конкурсе «Клиника года-2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021