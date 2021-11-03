Ограничения для автомобилистов в Ростове-на-Дону в ноябре 2021: где и когда

Ограничения начали действовать со 2 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения для автомобилистов в Ростове-на-Дону в ноябре 2021 начнут действовать в разных частях города. Рассказываем, где в ближайший месяц запретят стоянку и остановку транспорта и ограничат проезд.

С 6 НОЯБРЯ

Будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:

- По переулку Братский — на участке от улицы Тургеневской до дома № 1 с западной стороны и вдоль строения по адресу: улица Береговая, 3;

- На проспекте Шолохова, 253 (с южной стороны в зоне 90 метров);

- По площади Карла Маркса — на участке от ул. Советская до ул. 1-я Майская (с восточной стороны);

- По улице Тельмана — на участке от переулка Соборного до переулка Семашко (с северной стороны);

- По улице Тельмана — на участке от дома № 20 до переулка Семашко (с южной стороны);

Будет ограничена максимально разрешенная скорость движения транспорта (до 40 км/ч):

- По улице Виталия Ходоша — на участке от улицы Теряева до улицы 3-я Лазерная;

- По улице 3-я Баррикадная — на участке от улицы 3-я Кольцевая до улицы 2-я Кольцевая;

- По переулку Дальний — на участке от улицы Офицерской до улицы Безымянная Балка.

Будет запрещена стоянка транспорта на следующем участке:

- По улице Тельмана — на участке от переулка Соборный до дома по адресу:

переулок Семашко, 81-83 (с южной стороны).

2 НОЯБРЯ — 15 ДЕКАБРЯ

Будет ограничено движение на следующем участке:

- По улице Варфоломеева — в створе улицы Варфоломеева, 118 и улицы Варфоломеева, 120.