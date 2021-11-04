Отмена ограничений в Ростовской области: что изменится с 8 ноября

Часть ограничений будут отменены с понедельника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отмена ограничений в Ростовской области планируется на следующей неделе. С 8 ноября перестанут действовать запреты, введенные в период нерабочей недели. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Возобновляют работу кинотеатры, ледовые катки, аквапарки, бани, сауны, фитнес-центры, спортзалы, плавательные бассейны, солярии, букмекерские конторы. Открываются массажные, косметические и СПА-салоны. Парикмахерские смогут оказывать и другие услуги помимо стрижки волос. Стоматологические и ветеринарные клиники начнут работу в полном объеме.

Зрительные залы кинотеатров смогут заполняться на 50 процентов. В фитнес-залах, спортзалах, на ледовых катках на каждого посетителя должно приходиться четыре квадратных метра. Бассейны смогут заполнять из расчета 10 квадратных метров на посетителя, аквапарки — из расчета 5 квадратных метра на посетителя.

Предприятия общепита смогут работать с 6.00 до 21.00.

Все вышеназванные заведения можно будет посещать только при наличии сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании. ПЦР-тест из перечня подходящих медицинских документов теперь исключен.

Сертификат или справка понадобится при посещении театров и торговых центров. Некоторые организации торговых центров разрешат посещать без справки и сертификата — но только через обособленный вход. Речь идет о посещении аптек и прививочных пунктов.

Изменены правила посещения физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе и на стадионе «Ростов Арена». Зрителям старше 18 потребуется сертификат о прививке или справка о перенесенной болезни. Посетители до 18 лет смогут предъявить на входе свежий ПЦР-тест.

В Ростовской области сохраняется запрет на проведение зрелищно-массовых мероприятий.

По-прежнему запрещены очные занятия допобразования для детей до 18 лет. Пока они могут проходить только в дистанционном режиме.