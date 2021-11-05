Степи, винограда и акации: с какими запахами ассоциируется Ростовская область

Для каждого донской край пахнет по-разному.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В планах парфюмеров - разработать запахи для каждого региона страны. По замыслу разработчиков, это поможет идентифицировать каждую область и повысить узнаваемость среди туристов. Необычные запахи будут использоваться в краеведческих музеях, галереях и библиотеках.
Парфюмеры уже придумали и создали запах Калининградской области. В их представлении этот регион пахнет морским портом, янтарем и Куршской косой. А через год запахи могут появиться свои у каждой области.
Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» решила провести опрос и узнать, чем по мнению ростовчан должен пахнуть донской край.
У донских степей всегда свой неповторимый аромат.
Фото: Артур СЕЛИМОВ
ЗАПАХ АВГУСТОВСКОЙ СТЕПИ
- Запах степи. У нас степь - благодатная почва. Мне кажется, что запах должен быть именно августовских трав, - считает ростовский экскурсовод Алексей Павловский.
По словам знатока истории донского края, такая инициатива вполне укладывается в тренд. Люди сейчас хотят максимального погружения. Приезжая в другой регион, туристы пытаются попробовать блюда этого края, лучше узнать историю и традиции. Ну, и куда без запахов? Люди, наверняка, не осознают это, но каждый регион, и правда, пахнет по-своему.
Кстати, по словам экскурсовода, когда люди приезжают в Ростовскую область, то говорят, что тут особенный воздух - даже в аэропорту. Хотя, казалось, что там нет природы. Мы же этого не осознаем, так как тут живем.
- Когда мы возвращаемся в свой регион, то понимаем, что дома. Вкус, запах и то, что мы видим, дополняет друг друга. И все это полезно в терапевтических дозах. Раз это некий акцент, то почему бы и нет? - уверен Алексей Павловский.
Запах винограда может войти в донской букет ароматов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
ВИНОГРАДОМ, СЕНОМ И АКАЦИЕЙ
А официальный представитель музея "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону Иллона Кувалдина считает, что Ростовская область должна пахнуть виноградом.
- Регионы ищут возможность привлечь внимание, советуются с пиарщиками, а те предлагают различные ходы. И, видимо, запах - один из вариантов. А в каждом регионе есть свои выдающиеся ароматы растений. У нас, как мне кажется, это виноград. Наш регион - виноградный. Его запах очень приятен. Он такой же, как у моих любимых духов, - считает ростовчанка.
"Миссис планета" и официальный представитель ГТО на Дону Людмила Матуа уверена, что донской регион должен пахнуть травой, сеном и цветущей акацией.
- Про запахи регионов я слышу впервые. Но очень интересно будет узнать и ощутить запахи не только своей, но и других областей, - говорит Людмила Матуа.
Раки - фирменное блюдо на Дону.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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