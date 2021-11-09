До конца 2021 года в Левенцовке сдадут 6 новых дорог

Чтобы завершить работы при строительстве дороги на проспекте Маршала Жукова пришлось заключить контракт с новым подрядчиком. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове, в микрорайоне Левенцовский, до конца 2021 года будут сданы 6 новых дорог. На них из бюджетов всех уровней выделено 570 миллионов рублей. Ход строительства проинспектировал глава администрации города Алексей Логвиненко, пообщался с жителями этой части города и с подрядчиками. Об итогах рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, до конца текущего года в Левенцовке введут в эксплуатацию новые дороги по улицам Еременко и Ткачева от проспекта Солженицына до улицы Жданова, по улице Жданова и проспекту Маршала Жукова на промежутке от Еременко до Ткачева, а также на двух участках улицы Еляна — от Еременко до Ткачева и от Ткачева до проспекта Маршала Жукова.

- Особое внимание уделил строительству дороги по проспекту Маршала Жукова. Средства на строительство дороги в полном объеме были выделены еще в 2019 году, однако компания, которая выиграла конкурс на строительство дороги, сорвала сроки выполнения работ и контракт с ней был расторгнут, - заметил Алексей Валентинович.

Как рассказал градоначальник, сейчас в Арбитражном суде Ростовской области рассматривается дело о внесении этого подрядчика, ООО Дарнит-2, в реестр недобросовестных поставщиков.

- Чтобы завершить работы на объекте, мы заключили контракт с другим подрядчиком, - продолжил глава. - На сегодня общая строительная готовность объекта составляет 69%. Строительство идет полным ходом, и уверен, что к концу года этот участок дороги будет сдан.

Эти шесть участков новой дороги позволят создать в микрорайоне непрерывную дорожную сеть и увеличить транспортную доступность для активно строящейся Левенцовки.