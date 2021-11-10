«Сказали, что пожилым квартиры не дают»: в Таганроге 80-летняя обманутая дольщица живет в недострое без воды, отопления и газа

Людмила Баташова живет в недострое 12 лет. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Многоквартирный дом на 17-м Переулке мало чем отличается от других недостроев Таганрога. Кирпичная двухэтажка с трещинами и пятнами сырости спряталась за деревьями в зарослях сорняков. Здание кажется заброшенным, пока среди завешенных тряпками окон не замечаешь одно — с занавеской. Это квартира единственного жильца дома 80-летней Людмилы Матвеевны Баташовой.

Женщина переехала сюда в 2009 году, когда дом вот-вот должны были подключить к центральным сетям, проложили канализацию, газовую и водопроводные трубы, электросети. Однако в итоге здание так и осталось кирпичной коробкой, а Людмила Баташова — его заложницей. «КП» выяснила, как владелица подмосковной квартиры переехала в таганрогский недострой и как выживает здесь 12 лет.

Территория возле дома заросла сорной травой. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

БРОСИЛИ КВАРТИРЫ С МЕБЕЛЬЮ И РЕМОНТОМ

Людмила Матвеевна показывает дом. Во всех квартирах установлены пластиковые окна, во многих — недоделанный ремонт, а в некоторых осталась перевезенная новоселами мебель. За 12 лет все это пришло в негодность: под подоконниками появились трещины, стройматериалы сгнили, в отдельных углах — грибок.

— Люди делали ремонт, кто-то уже собирался переезжать. Вот сюда, например, хотел заселиться парнишка из Краснодара, привез какие-то вещи, — женщина показывает на выцветшие кресла и диван. — Со временем соседи перестали приезжать, все бросили. А я осталась, мне деваться некуда.

В некоторых квартирах осталась мебель. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

ПРОДАЛА КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Почти вся жизнь Людмилы Баташовой была связана с армией. В 19 лет она приехала в Москву и поступила на службу в ракетные войска. Почти сразу стала работать в закрытом военном городке Власиха — сначала простой машинисткой, потом экономистом. Здесь же, в воинской части, Людмила познакомилась с мужем Александром — специалистом по твердому ракетному топливу.

Супруги прожили вместе больше 20 лет, а потом случилась беда. В 54 года Александру диагностировали БАС или боковой амиотрофический склероз — болезнь, при которой наступает паралич мышц: сначала человеку сложно двигаться, потом говорить и даже дышать.

Людмила и Александр Баташовы (справа). Фото героя публикации.

— У Саши отнялись ноги, он не мог сам ни ходить, ни сидеть. Но руки еще работали. Врач посоветовал переехать в теплое место. Сказал, в мягком климате болезнь будет не так быстро прогрессировать. Вот мы и переехали в Таганрог. Я до сих пор вспоминаю, как Саша очень не хотел ехать, а я его уговаривала, — вздыхает Людмила Матвеевна.

В 1995 году Баташовы купили жилье в Таганроге и переехали, а через девять месяцев Александр умер. Людмила оказалась в сложном положении: до пенсии оставался год, а на работу в 53 года ее никто не брал. Чтобы как-то пережить год, она поменяла двухкомнатную квартиру на однушку. Когда ей все-таки назначили пенсию, ситуация лучше не стала — женщина продала однушку и купила гостинку в общежитии.

НОВЫЙ ДОМ В ХОРОШЕМ РАЙОНЕ

В начале 2000-х казалось, что жизнь налаживается. Людмила стала получать пенсию как вдова военного — 19 тысяч рублей, начала откладывать деньги на новое жилье. В 2008 году, когда у женщины уже были какие-то сбережения, ей попалось объявление о продаже недорогой недвижимости.

— Я позвонила — так все и началось, - вспоминает она. - Мне объяснили, что дом еще строится, но к 2009 году его сдадут. Я сходила, посмотрела и загорелась: только два этажа, 16 квартир, тихий район. А я жила в общежитии по соседству с алкоголиками. Там постоянно были крики, драки — я так устала. В общем, я продала гостинку и решила вложиться в долю. Отдала задаток и переехала на съемную квартиру.

Раньше в доме даже были двери. Но их сняли, когда дольщики проиграли суды. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

После Нового года долгожданного новоселья не произошло. Застройщики откладывали подключение дома к сетям, обвиняя в промедлении коммунальщиков. Людмила Матвеевна не хотела больше жить на съемной квартире и в марте переехала в новую квартиру — для этого отдала за нее всю сумму.

К тому моменту все квартиры были проданы, но при этом ни одна из них не была зарегистрирована на покупателя. Когда люди потребовали подать документы в юстицию, руководство компании исчезло, бросив недострой.

БЕЗ ВОДЫ, ГАЗА, ОТОПЛЕНИЯ, НО С БОЛЬШИМИ СЧЕТАМИ

Из заброшенного коридора попадаем квартиру Людмилы Матвеевны, на вид самую обычную: виниловые обои на стенах, старенькая софа и два серванта с сувенирами. На каждом стуле и столе — по обогревателю.

В квартире пенсионерки много обогревателей, а окна всегда закрыты. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

— Тесно, но без этого всего никак, — виновато говорит хозяйка. — На батареи не смотрите, холодные! Чтобы было тепло, включаю несколько обогревателей. Каждую зиму какой-то да поломается, покупаю новые.

Воду женщина набирает из колонки возле дома, готовит на крошечной электроплите. Ради единственного блага цивилизации, электричества, приходится экономить — из-за обогревателей счетчики много «накручивают».

БЕЗ ПРАВА НА КВАРТИРУ

Но даже это жилье Людмила Матвеевна может потерять и остаться на улице. Вместе с другими дольщиками она десять лет пыталась оформить право на свою квартиру.

В 2010 таганрогский суд установил, что два руководителя строительной фирмы были мошенниками. Они возвели дом вопреки запрету администрации, а право на строение и участок оформили на своего знакомого. Когда покупатели попытались переоформить доли на себя, выяснилось, что сделать это невозможно даже с документами купли-продажи. Все имущество было арестовано из-за больших долгов того самого знакомого, ставшего собственником.

Двух «застройщиков» осудили на шесть лет колонии. Собственник умер, но теперь на недострой могут претендовать его наследники.

— После его смерти пришли ко мне две его женщины. Они по очереди мне обещали деньги за эту квартиру. Но боюсь, что все это — золотые горы, и жилье у меня просто отберут. Куда я тогда пойду? - пожимает плечами пенсионерка.

В 2018 году Людмила Баташова встала на учет как нуждающаяся в жилье. Сначала она была 35-й в очереди, а потом оказалось, что квартиру ждать не стоит.

— Я позвонила в администрацию, чтобы спросить, почему очередь так медленно продвигается. А мне там сказали прямо: «80-летним жилье не выдаем», - вздохнула Людмила Матвеевна.