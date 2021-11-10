«Кормлю джунгариками и выгуливаю на улице»: Ростовчанка поселила у себя дома змею

Домашней любимице посвящают целые фотосессии. Фото: предоставлено героем публикации

Ростовчанка Анна Черепахина мечтала о том, что завести змею-альбиноса нежно-розового оттенка и с желтыми полосками на спине. Почти десять лет назад малышку Розу подарил на День рождения отец Ани. Это была мечта маленькой девочки!

А вот мама оказалось против такого домашнего любимца в доме. И через три дня змею пришлось отдать обратно папе, который жил отдельно.

- Девять лет виделась с Розой только по праздникам, мы с ней гуляли, я брала ее на руки, а она - обвивала мне шею, - вспоминает девушка. – А когда стала постарше, все же забрала любимицу домой.

О страхах окружающих и своих девушка откровенно рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

«ВНУТРИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»

- Я не пожалела, что ее завела: это необычный опыт, который выделяет среди других, - говорит ростовчанка. - У меня часто спрашивают, не боюсь ли я, что она выползет из террариума и укусит меня. Но питон не может прокусить даже кожу - у него на это нет навыка и сил. Если положить ее рядом с собой, она приползет обратно к человеку, потому что они любят тепло. Роза не станет забираться в вентиляцию или в ванную, чтобы вылезти оттуда ночью, как думают некоторые.

В основном, люди бояться, когда она поворачивается мордочкой, потому что в этом случае инстинктивно человек думает о нападении. Страшно, когда она направляет свой взгляд: она не гипнотизирует, как в сказках, но выглядит это устрашающе и внутри появляется такой «первобытный страх». Когда она хочет нападать, то сжимается как пружина. Нападение происходит молниеносно, словно выстрел, и увернуться от такого толчка нереально.

А вообще, змеи могут вычислить своего хозяина по запаху пульсу и температуре тела. Кто чаще берет ее на руки, того она и считает своим хозяином. Если возьмет незнакомый ей человек, она это почувствует и будет уже наготове. Сейчас Роза в длину уже 120 сантиметров и еще продолжает расти с каждым месяцем.

Кормит хозяйка любимицу в том числе и джунгариками. Фото: предоставлено героем публикации

«АГРЕССИВНЫЕ, КОГДА ГОЛОДНЫЕ»

- Змеи — это не кошка и не собака - у них нет эмоций: они не показывают свою любовь или привязанность, - продолжает Анна. - Они не нападают просто так, только если пытаются защитить себя, если ее хотят взять за хвост или сильно придавить. Во время линьки они агрессивные, а еще - когда голодные. Тогда есть шанс, что она будет делать резкие выпады, а так это абсолютно смирное животное.

Кстати, змеи питаются только «живым». Есть, конечно, экземпляры, которых приучают кушать специальный корм или яйца с детства. Но моя Роза не такая - она ест только «двигающуюся пищу». Я даю ей «джунгарика» - это порода маленьких хомяков. Раз - в полтора месяца. Да со стороны это выглядит очень дико. И я, когда в первый раз кормила змею, не хотела отдавать ей маленького грызуна на съедение, так как уже привязалась к этому существу. Потом осознала: если не дам ей хомяка, моя Роза умрет! Поэтому сейчас я быстро выпускаю грызуна в террариум и ухожу, чтобы не видеть все эти неприятные вещи.

«ЗМЕИНАЯ ДЕПРЕССИЯ»

- А недавно у Розы были проблемы со здоровьем или просто «змеиная депрессия», но она отказывалась есть впервые за 12 лет, - с ужасом говорит девушка. - Я положила ей мышь в клетку, а сама ушла по своим делам. Но потом, когда пришла через сутки, то обнаружила, что хомяк спокойно ходит рядом с ней и Розу он абсолютно не интересует. Начала его гонять по террариуму, чтобы змея почувствовала движение и уже, наконец, схватила грызуна. Но этого не произошло. Дошло до того, что уже самого «джугарика» нужно было кормить, а то бы он умер. Мы долго искали ветеринара, но так и не нашли того, кто принял бы у себя змею. Уже отчаялись! Дело в том, что у пресмыкающихся очень строгий режим, и, если змея не будет есть дольше положенного срока, то попросту умрет. А еще - они сами регулируют свой рацион, к примеру, если ей кинуть в клетку двух хомяков она не будет их сразу съедать разом, а растянет процесс на несколько дней или даже неделю.

К счастью, все прошло удачно. Через четыре дня Роза внезапно съела свою еду и привычно закопалась в песок. Это было рекордное голодание для нее, которое длилось два месяца!

Наряднее любого браслета... Фото: предоставлено героем публикации

«ПРИЯТНО САМО ОСОЗНАНИЕ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ ЗМЕЯ»

- На удивление это самый неприхотливый домашний питомец из всех, что есть в мире, - говорит она. - Ее можно оставить и спокойно уехать путешествовать, потому что она питается раз в полтора месяца. С ней не нужно гулять, потому что это одиночное животное. Змеи не липкие и не мерзкие, они холодные на ощупь и приятные. Вдобавок абсолютно бесшумные.

По словам ростовчанки, люди реагируют на ее Розу по-разному. Друзья, когда приходят - побаиваются змею, но через страх прикасаются и берут на руки.

- Тревога и стереотипы сразу пропадают, а появляется такое чувство победителя, что ты смог побороть свои опасения, - улыбается девушка. - Я безумно рада, что мое домашнее животное позволяет моим знакомым побороть свой страх перед рептилиями. И многие даже хотят иметь у себя змею. Ведь приятно само осознание, что у тебя есть змея: это необычно и экстремально, пускай она даже в террариуме и не такого огромного размера.

После того, как я рассказала о Розочке в соцсетях, нас часто зовут на фотосессии. А меня змея мотивирует делать эпатажные снимки.

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