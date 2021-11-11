В ростовском парке "Дружба" донские парламентарии совместно с представителями районной администрации высадили молодые сосны

Спикер донского ЗС Александр Ищенко принял участие в высадке деревьев в парке "Дружба". Фото: пресс-служба ЗС РО

В ростовском парке «Дружба» в Северном жилом массиве появились молодые сосны. Их накануне, в среду, 10 ноября, высадили депутаты Законодательного собрания Ростовской области и представители администрации Ворошиловского района.

ЗНАКОВОЕ ДЛЯ ГОРОДА МЕСТО

Как отметил спикер Законодательного собрания Ростовской области, парк «Дружба» - знаковое место для города.

- В этом относительно новом парке мало зеленых насаждений. Депутаты несколько лет подряд пытались восполнить этот пробел и высадили здесь около 500 деревьев. Большая часть из них прижилась, но, к сожалению, аллея из туй наполовину оказалась утраченной. Вместе с экологическими активистами и дендрологами обсудили, что нужно высаживать в парке «Дружба» для того, чтобы все растения прижились. Кроме того, нужен уход за посаженными деревьями. Мы договариваемся об этом и с коммунальными службами, и с организациями, которые занимаются растениями, - прокомментировал парламентарий.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В свою очередь, активисты обещали помогать администрации заниматься в преображении парка.

- Мы с депутатами - за системный подход, главное, чтобы у нас был качественный посадочный материал, который будет сажаться в нужном количестве и в соответствующих местах, - рассказала экоактивист Елена Хатламаджиян. - Так сложилось, что туи не прижились. Мы предложили компромисс, - высадить сосны. Александр Валентинович нас поддержал.

Также Александр Ищенко сказал, что в дальнейшем парк ждут масштабные изменения к лучшему.

- В частности, нижняя часть будет реконструирована за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а озеленение продолжится усилиями всех неравнодушных ростовчан. Мы будем помогать городским, районным властям делать парк «Дружба» более красивым, более удобным для отдыха жителей Северного жилого массива. Весной депутаты продолжат высадку деревьев. И, конечно, будем консультироваться с дендрологами и экоактивистами, - прокомментировал депутат.

Также Александр Ищенко призвал всех жителей Ростовской области активно принимать участие в подобных акциях.

- Ведь человек, посадивший дерево, никогда не станет причинять ему вред, - выразил мнение Александр Валентинович.

Отметим, что депутаты Заксобрания постоянно участвуют в Днях древонасаждения. Так, совсем недавно ими были высажены деревья около стадиона «Ростов-Арена».