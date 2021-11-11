«Мы можем соединить благотворительную деятельность церковных организаций с господдержкой»: Александр Ищенко принял участие в Димитриевских чтениях

Спикер Заксобрания Александр Ищенко принял участие в работе пленарного заседания регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Фото: ЗС РО

В донской столице состоялось торжественное пленарное заседание XXVI Димитриевских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Заседание прошло под председательством главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Участником торжественной встречи стал также председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

ТЕМА ФОРУМА

- Великие исторические личности оставляют глубокий след в жизни страны. Оценить их наследие, наверное, можно лишь спустя столетия. Будущий 2022 год объявлен президентом Годом празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Учитывая значение его реформ для истории России, была определена и центральная тема XXVI Димитриевских образовательных чтений. Она была посвящена петровской церковной реформе, - прокомментировал встречу спикер Заксобрания.

В свою очередь, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил важность выбранной темы форума.

- Тема, которая выбрана в этом году для встречи, по праву считается одной из самых сложных в нашей истории и диалектичной для восприятия как светским, так и церковным обществом, - сообщил митрополит.

Также он подчеркнул, что в наши дни Россия – светское государство и секулярный подход в нем восторжествовал, но мы должны рассматривать феномен секулярности не как признак атеизма и «равноудаленности» государства от религиозных общин, а как возможность приближения государства к базовым религиозным ценностям народа и религиозным сообществам, входящим в его состав.

Александр Ищенко полностью разделил мнение митрополита по поводу важности и значимости темы форума.

- Благодарю Донскую митрополию за сотрудничество с депутатами Законодательного собрания. В который раз с интересом принял участие в обсуждении актуальных исторических вопросов. Мы изучали опыт прошлого, и для многих интересным стал вывод о том, что именно при монастырях в результате петровских реформ 300 лет назад стали появляться социальные учреждения (приюты, дома призрения, богадельни, госпитали), которые оказывали помощь престарелым, малоимущим, сиротам, инвалидам, ветеранам военной службы. И позже значительная часть этих социальных обязанностей в царской России возлагалась на церковные организации. Они получали помощь от государства, имели возможность развивать свою деятельность, в том числе и за казенный счет, - рассказал депутат.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

А сейчас, в современной России, когда мы говорим о поддержке некоммерческих организаций (НКО), о необходимости вовлечения общественности в сферу заботы о людях, выясняется, что те организации, которые занимаются социальной работой под патронажем Русской православной церкви и иных конфессий, не получают, в отличие от других общественных организаций или структур, помощь от государства.

- Поэтому уже в самое ближайшее время мы будем анализировать и федеральное, и действующее областное законодательство для того, чтобы понять, каким образом мы можем соединить благотворительную деятельность наших церковных организаций с государственной поддержкой. Думаю, что это совершенно обоснованно и необходимо, потому что именно в этой сфере люди находят утешение. Очевидно, что многие нуждающиеся граждане обращаются за помощью в церковь. И поддержки единоверцев им явно недостаточно. Здесь должны работать механизмы государственного содействия. И мы их обязательно выработаем, - сказал Александр Ищенко.

ПЕТР I и ДОНСКОЙ КРАЙ

В свою очередь, губернатор подчеркнул, что Ростовская область занимает особое место среди 60 регионов, связанных с именем Петра.

- На Дону произошло множество исторических событий. Это и первый салют, посвященный взятию Азова, и Троицкая крепость, давшая начало Таганрогу, и закладка камня в строительство храма в Черкасске, - сказал Василий Голубев.

Губернатор также напомнил, что Петром I были заложены основы российской государственности и правопорядка. Это наследие заставляет задуматься о будущем нашей страны. Петр делал все возможное, чтобы прославить не себя, а укрепить страну, сделать ее сильной и неделимой.

Отметим, что в следующем году на Дону пройдут фестивали и научно-практические конференции, приуроченные к юбилею Петра Великого.

- Для нашего донского края личность Петра I имеет еще одно измерение. Он основатель Таганрога – одного из красивейших российских городов с богатейшей историей, - подчеркнул Александр Ищенко. - Сегодня этот приморский город переживает второе рождение: обновляется транспортная инфраструктура, преображаются скверы и парки, бережно сохраняется исторический центр. Вся эта работа проводится при активном содействии председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, которая уже не раз посещала Таганрог.

Спикер донского парламента также рассказал о том, что Законодательным собранием был организован и проведен конкурс среди жителей Таганрога на лучший туристический маршрут выходного дня «Наследие Петра Первого в истории Таганрога». Цель конкурса – предложить профессиональным экскурсоводам и любителям стать проводниками в петровскую эпоху Таганрога, сделать это путешествие как можно более увлекательным для каждого гостя города.

Конкурсные работы вполне оправдали ожидания жюри, и у депутатов возникло предложение к министерству экономического развития Ростовской области о содействии в продвижении туристических маршрутов, победивших в конкурсе, и в популяризации темы «Таганрог Петра Первого».

- 19 ноября мы планируем торжественно подвести итоги конкурса на заседании круглого стола в Таганроге и приглашаем на это мероприятие представителей Донской митрополии, Общественной палаты Ростовской области, некоммерческих организаций, - отметил Александр Ищенко.

Отметим, что в этом году региональный этап форума стартовал 27 октября. Димитриевские образовательные чтения проходят ежегодно в преддверии Международных рождественских образовательных чтений, которые планируется провести с 24 ноября по 9 декабря в Москве.