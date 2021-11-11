Заказать продукты, горячий кофе и готовый обед, не выходя из дома: Яндекс. Маркет запустил услугу экспресс-доставки от 10 минут в Ростове

Яндекс.Маркет запустил в Ростове-на-Дону новую услугу экспресс-доставки продуктов и готовой еды в срок от 10 минут. В считанные месяцы сервис охватит своей доставкой весь город. Маркет работает с 7:00 и до 23:00 - намного дольше, чем большинство магазинов в донской столице.

В разделе «Продукты от 10 минут» доступно уже около 3000 товаров, на доставку которых действует скидка 30% при первом заказе. При заказе от 100 рублей, доставка будет бесплатной.

«ЗАТОЧЕНЫ НА СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Все это стало возможно благодаря открытию в Ростове 16 дарксторов – мини-складов, расположенных по всему городу. В ассортименте каждого – около 3000 самых необходимых товаров, всевозможные готовые блюда, здоровые снеки, горячий кофе, выпечка.

Невероятная скорость доставки обусловлена тем, что заказы доставляют в радиусе до полутора километров от даркстора, и тем, что в дарксторах необходимый товар собирается и упаковывается в течение одной-двух минут, поэтому курьеры могут выполнять доставки быстрее и эффективнее.

- Мы считаем, что сможем удовлетворить требования по ассортименту у 90 процентов всего населения города, – рассказывает представитель Яндекса Вадим Петров. - На сегодня мы уже открыли 16 складов и планируем увеличить их количество в будущем. Из-за эпидемии коронавируса ситуация в продажах стремительно меняется, поэтому со временем будем добавлять и улучшать новые возможности сервиса. Все дарксторы имеют площадь примерно 150-170 квадратных метров: каждый заточен на скорость и эффективность, а продукты у нас хранятся только согласно стандартам Роспотребнадзора.

НА ВЫБОР - МНОГО ДОНСКИХ ПРОДУКТОВ

Кстати, в июне этого года бизнес-группа по электронной торговле и логистическим сервисам Яндекса подписала соглашение с Минсельхозом о создании новых каналов дистрибуции для фермерской продукции. Продукция отечественного АПК активно продвигается и на Яндекс.Маркете.

Небольшие местные производители также взаимодействуют с сервисом и постоянно пополняют ассортимент новыми свежими продуктами.

Также доступной к заказу будет готовая еда и свежая выпечка от локальных производителей

- Яндекс.Маркет для Ростовской области — это локомотив развития электронной торговли, - уверен Бураков Игорь, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям. – Мы работаем с Яндексом с 2017 года, и компания реализовала большое количество проектов на территории региона. Сверхбыстрая доставка от Яндекса сбережет самое ценное, что есть у ростовчан — это их время. Люди теперь могут отказаться от посещения магазинов, потому что компания доставит продукты на дом намного быстрее и выгоднее. Это всегда свежая продукция, из которых четверть — от донских производителей. Доля фермерской продукции хорошего качества по приемлемой цене будет расти.

Много ассортимента представлено продукцией местных производителей и хозяйств соседних регионов. Из местных поставщиков - «Арктика» (ТМ Белый медведь), «Проксима», «Аютинский хлеб», «Золотой колос» и многие другие известные региональные бренды.

- Первый региональный склад Яндекс.Маркета в России появился именно в Ростовской области, - рассказала заместитель директора Департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова. -Только за 9 месяцев этого года в Ростовской области через интернет было продано товаров на сумму свыше 44 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля онлайн продаж в общем объеме оборота розничной торговли превысила 5 % и продолжает расти.

КОФЕ ДОСТАВЯТ ГОРЯЧИМ

Приятным бонусом можно отметить, что ассортимент дарксторов постоянно пополняется, а некоторые позиции отличаются от тех товаров, которые представлены в сетевых магазинах. Поэтому потребители смогут найти для себя особенную и любимую продукцию.

Теперь в Яндексе.Маркете можно заказать даже горячий кофе. Его привезут в специальной термоупаковке, которая сдержит тепло и не даст ему остыть.

Первые две недели с каждой покупкой из Маркета курьеры будут привозить кофе бесплатно.