В донском парламенте обсудили реализацию проекта «Здравоохранение»

В Заксобрании прошло заседание на тему реализации региональных проектов в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание круглого стола, на котором участники обсудили, как идет реализация региональных проектов в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Организатором встречи выступил комитет ЗС по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.

Как сообщил первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев, реализация программы проходит в плановом режиме.

- Даже несмотря на работу наших медицинских организаций в условиях пандемии с колоссальной моральной и физической нагрузкой, а также финансовой нагрузкой, которую испытывают регионы и Федерация, Освоение средств, направленных на реализацию проекта, на начало ноября составило 56,6 %, но нас уверили, что основные проплаты пройдут в четвертом квартале и опасений по исполнению намеченных в региональных проектах мероприятий у исполнителей нет, - рассказал председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, депутат Сергей Михалев.

Так, в ходе круглого стола было озвучено, что на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Ростовской области направлено 7 региональных программ: Первичная медико-санитарная помощь, Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Борьба с онкологическими заболеваниями, Детское здравоохранение, Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ, Медицинские кадры и Экспорт медицинских услуг.

В этом году запланирована установка 24 модульных фельдшерско-акушерских пункта и 3 модульных здания врачебных амбулаторий.

В сфере борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретут 258 единиц медицинского оборудования для оснащения первичных сосудистых отделений центральных городских больниц Батайска и Азова.

Уже заключили контракты по дооснащению медицинским оборудованием первичного сосудистого отделения в Сальском районе.

Кроме того, подписаны 14 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов для обеспечения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на общую сумму больше 17 миллионов рублей.

По региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» произведена поставка, ввод в эксплуатацию и оплата 12 единиц медицинского оборудования для онкологических диспансеров Волгодонска, Новочеркасска и Таганрога. В 2021 году запланирована закупка 62 единиц медицинского оборудования для пяти онкологических диспансеров Ростовской области.

В сфере детского здравоохранения заключен контракт на строительство хирургического центра. Кроме того, окончен капитальный ремонт консультативной поликлиники Областной детской клинической больницы, ведутся работы в рамках капитальных ремонтов детских больниц и поликлинических отделений по 4-м объектам в Таганроге и Шахтах.

В целом, как сообщила начальник Управления проектной деятельности при Губернаторе Ростовской области Татьяна Булатова, на Дону реализация национального проекта «Здравоохранение» выполнена почти на 57 %.

По словам спикера, некоторые задержки в реализации проекты обусловлены пандемией и сопряженными с ней трудностями – повышенная нагрузка на систему здравоохранения, ограничительные меры и резкий рост цен на строительные материалы. Кроме того, длительные конкурсные процедуры и недобросовестные подрядчики приводят к ощутимым временным потерям.

В свою очередь депутат Сергей Михалев подчеркнул, что круг вопросов, затронутых на заседании, вышел далеко за пределы реализации национального проекта – были подняты вопросы актуальные для всей системы здравоохранения. Например, такие как дефицит кадров и повышенная нагрузка на врачей.

Последняя связана не только с пандемией, как заметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Ростовской области по здравоохранению и социальной политике Станислав Затонский, но и с непрекращающимся давлением на медиков со стороны средств массовой информации, которые делают это ради привлечения аудитории к злободневной теме.