Семейная стоматология доктора Шувалова: решение проблем с зубами любой сложности

Фото: «Клиника доктора Шувалова»

Стоматологическая «Клиника доктора Шувалова» была основана в 2011 году. Здесь принимают как взрослых, так и маленьких пациентов. Специалисты клиники помогают решить проблемы зубов любой сложности с самого раннего возраста. Основная задача клиники – сделать лучшую цифровую стоматологию доступной для пациентов всех возрастов. По мнению Reactor business network стоматология доктора Шувалова была признана в 2020 году Лучшей компанией года.

Фото: «Клиника доктора Шувалова»

В клинике предоставляют качественные услуги по лечению, восстановлению и выравниванию зубов. При этом используются самые передовые технологии и лучшее импортное оборудование. При лечении зубов в клинике используется микроскоп, что существенно увеличивает эффективность всех процедур. Также пациентам клиники доступно цифровое сканирование, при помощи которого проводится полная диагностика полости рта. В клинике доктора Шувалова имеется собственная лаборатория, поэтому зуб моделируется практически сразу после получения цифрового скана. Среди других инструментов, позволяющих получить полную картину заболевания, компьютерный томограф. В этом случае все зубы можно увидеть на одном снимке в объеме.

Фото: «Клиника доктора Шувалова»

В клинике уделяют пристальное внимание всем составляющим лечебного процесса: врачи-профессионалы, лучшие материалы и оборудование, комфортное пребывание пациентов в стенах клиники.

В «Клинике доктора Шувалова» организована работа отделений терапии, ортодонтии, хирургии, ортопедии, детской стоматологии. Здесь оказывают такие услуги, как имплантация и реставрация зубов, лечение кариеса, установка виниров и брекетов, исправление прикуса и многие другие.

Преимущества стоматологии доктора Шувалова

1. Индивидуальный подход. Здесь всегда готовы принять во внимания все пожелания пациента и найти персональное решение проблемы в каждом конкретном случае.

2. Новейшее оборудование и технологии. Стоматология применяет инновационную систему отбеливания ZOOM 4. В клинике установлено современное оборудование KAVO, SIRONA, NSC и многие другие.

3. Опытные специалисты. Специалисты клиники постоянно повышают свою квалификацию, как в России, так и за рубежом.

4. Внедрение цифровой стоматологии. Это обеспечивает высокую точность, скорость исполнения и удобство для пациента.

5. Удобный график работы. Клиника работает и в будни, и в выходные.

Фото: «Клиника доктора Шувалова»

Команда клиники

Самое главное достижение и гордость «Стоматологической клиники доктора Шувалова» — это команда профессионалов, которая на протяжении многих лет изо дня в день вносит свой вклад в развитие общего дела. Многие доктора и ассистенты работают в клинике со дня ее основания.

Руководитель клиники – Олег Александрович Шувалов. Создавая свою клинику, он воплотил в ней все свои задумки - высокий уровень сервиса и качественные стоматологические услуги для пациентов, а маленьким пациентам и их родителям он всегда уделяет особенное внимание.

В стоматологии доктора Шувалова проходят различные акции для пациентов, можно получить скидку на гигиену полости рта.

Фото: «Клиника доктора Шувалова»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 2/1, 2 этаж.

Телефон: (863) 207 207 1.

График работы: пн-сб - с 9:00 до 20:00, вс - с 10:00 до 16:00.

Сайт клиники https://doctorshuvalov.com

Инстаграм https://www.instagram.com/_doctorshuvalov/

Семейная стоматология доктора Шувалова принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021

Фото: «Клиника доктора Шувалова»