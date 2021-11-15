Шувалов Олег Александрович: Детский стоматолог, главный врач «Стоматологической клиники доктора Шувалова»

Фото: из архива Олега Шувалова

Олег Александрович Шувалов начал работать в детской стоматологии в 2000 году. За 11 лет работы в городской поликлинике он получил огромный багаж знаний и опыта. И в 2011 году Олег Александрович решил открыть свою первую клинику для детей и взрослых. Как руководитель и главный врач стоматологии он делает все для того, чтобы клиника процветала, а ее пациенты всегда чувствовали себя комфортно и безопасно.

Шувалов Олег Александрович получил диплом зубного врача в 2000 году. Он принимал участие в Первом глобальном эстетическом конгрессе для ортопедов и зубных техников в 2015 году и в Первом международном стоматологическом конгрессе Dentsplay Sirona World СНГ 2017, прошел обучение по курсу «Малоинвазивная эстетическая реабилитация фронтальной группы зубов» в 2015 году и многим другим программам стоматологии. Олег Шувалов - участник международных конгрессов, семинаров и авторских курсов по детской стоматологии. Высокий уровень профессионализма, огромный опыт и знания позволяют ему браться за самые сложные случаи.

Фото: из архива Олега Шувалова

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Что для Вас самое важное в работе?

- В клинике мы стремимся сделать так, чтобы к нам приходили не устранять проблемы, а предотвращать их. Я считаю, что профилактика заболеваний полости рта, как и любых других, очень важна. И нужно стремиться к тому, чтобы их было как можно меньше. Миссия нашей клиники в том, чтобы научить детей правильно ухаживать за своими зубами и деснами. Мы реализуем специальные образовательные программы, ходим по школам и детсадам, чтобы дети понимали, как это важно, и учились правильной гигиене полости рта. Чистку и профилактическую обработку нужно обязательно проходить один раз в полгода. И мы стараемся донести эти правила до всех родителей.

Как Вы стали детским стоматологом?

- К этой профессии я шел длинным путем. В детстве я много занимался радиотехникой, мечтал создавать роботов. Но когда я подрос, эта сфера стала неактуальной, и родители решили отдать меня на зубного техника. Я быстро понял, что это – не мое. В этой специальности нет общения с людьми. Это неинтересно. Поэтому я решил выучиться на врача. В качестве «тренировки» всех начинающих докторов отправляли работать в обычную поликлинику на детский прием. Я отработал там 1 год, но уходить во взрослую стоматологию уже не захотел. Было много хороших отзывов. И я понял, что именно детская стоматология – дело моей жизни.

Как Вы заботитесь о своем здоровье?

- В первую очередь, я много занимаюсь спортом. Люблю футбол, пробежки, велосипед. Практикую закаливание. Особенно приятно нырять в родник после долгой пробежки. Также я регулярно принимаю курс витаминов и обязательно 1 раз в год прохожу диспансеризацию, включая УЗИ сосудов, сердца и внутренних органов. Эти меры необходимо соблюдать каждому человеку, который хочет поддерживать свое здоровье.

Где Вы любите отдыхать?

- Я очень люблю горы. Там можно по-настоящему перезагрузиться, отдохнуть от шумных компаний. Только природа, воздух и ты.

Ваша любимая книга?

- «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Это очень мотивирующая книга с сильной энергетикой. Рекомендую ее почитать каждому.

Чем Вы больше всего гордитесь?

- Я очень горжусь своей клиникой, в которой удалось реализовать все мои задумки о высоком уровне сервиса. И, конечно, я горжусь своей семьей, моими детьми. Они не пошли по моим стопам. Старший сын – художник, творческий человек. Младший с 3 лет увлекается футболом и занимает призовые места. Но я всегда очень рад за них.

Ваш девиз по жизни?

- Нет ничего невозможного!

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: +7 863 207 207 1

На сайте https://doctorshuvalov.com