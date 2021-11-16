5 фактов о гипертонии: завышенные нормы, влияние на мозг и действие соли

Почему повышенное давление опасно для женщин Фото: Иван МАКЕЕВ

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в мире страдают от гипертонии. При этом существуют факты, о которых многие даже не подозревают. Рассказываем, о чем стоит знать, чтобы сохранить свои сосуды здоровыми.

Гипертония — это состояние, при котором кровяные сосуды постоянно испытывают повышенное давление, из-за чего серьезно повышается риск различных патологий.

Факт № 1. Возраст гипертоников стремительно снижается

Существует мнение, что гипертония – это болезнь пожилых людей. Но в последнее время все больше случаев, когда гипертония развивается уже в 30 лет. Такие люди очень долго не замечают никаких симптомов заболевания и чувствуют себя хорошо, но с давлением у них далеко не все в порядке. Это плохо тем, что без необходимого лечения к пенсионному возрасту у таких людей уже может развиться сердечная недостаточность и предынсультное состояние. Поэтому врачи рекомендуют измерять давление хотя бы раз в полгода уже начиная с 25 лет.

Факт № 2. Не всегда 120/80 – это норма

По всем врачебным рекомендациям 120/80 – это общепринятые нормы давления. Но последние научные исследования показывают, что для женщин пороговый показатель нормального верхнего давления должен быть ниже, чем для мужчин — 110 мм рт.ст. по сравнению со 120 мм рт.ст. Также было установлено, что женщины имеют более низкий порог артериального давления в отношении риска каждого конкретного сердечно-сосудистого заболевания. Вполне возможно, что через какое-то время нормы давления будут пересмотрены.

Факт № 3. Симптомы гипертонии можно перепутать с другими недугами

Все больше данных говорит о том, что женщины старшего возраста достаточно серьезно страдают от гипертонии. При этом врачи часто списывают симптомы на возрастные гормональные факторы и стресс. Отмечается, что гипертония у женщин лечится намного сложнее, чем у мужчин. Эксперты призывают своих коллег внимательнее относиться к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, таких как осложнения во время беременности и родов, аутоиммунные состояния и ранний климакс. И помнить, что у женщин с признаками ранней менопаузы до 40 лет чаще развиваются сердечные недуги.

Факт № 4. Если любить соленое, то это фактор риска

Среди причин гипертонии обычно называют плохую наследственность и продолжительный стресс. Конечно, наследственность имеет значение, а стресс может выступить в качестве детонатора. Но один из самых провоцирующих факторов – это злоупотребление солью. Даже если специально не подсаливать пищу, мы все равно употребляем соли в три раза больше, чем положено. А избыток натрия приводит к задержке воды в сосудах, из-за чего увеличивается нагрузка на сердце. Со временем это может привести к стойкому повышению артериального давления. Поэтому одна из главных рекомендаций – как можно больше сократить употребление соли.

Факт № 4. Гипертония влияет на память и мышление

Ученые провели большое исследование среди 7000 пациентов, которое показало, что нарушение когнитивных способностей начинает прогрессировать даже у людей в возрасте до 55 лет, страдающих от гипертонии. При этом не имеет значения ни возраст, в котором случился первый приступ повышенного давления, ни общий срок заболевания. Особенно плохо с памятью у людей, которые плохо контролируют гипертонию или проходят неэффективную терапию.

Соблюдайте рекомендации врачей и будьте здоровы.