Прохорова Ирина Евгеньевна: Главный врач, врач-ревматолог Госпиталя современной медицины

Фото: из архива Ирины Прохоровой

Прохорова Ирина Евгеньевна – врач-ревматолог высшей категории. Она работает главным врачом Госпиталя современной медицины. Ирина Евгеньевна является членом Европейской и Российской ассоциаций ревматологов. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинические особенности остеоартроза у женщин с ожирением». В 2008-2019 годах занимала пост главного ревматолога городского управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону. Врачебный стаж – более 20 лет.

Ирина Прохорова с отличием окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 1998 году. Также она прошла ординатуру по специальности «Терапия» и первичную специализацию по ревматологии. В ее активе повышение квалификации и профессиональная переподготовка по программам «Современные методы диагностики и лечения ревматических заболеваний», «Инновационные технологии в диагностике и лечении ревматических заболеваний», «Управление медицинской организацией» и т.д.

На базе Госпиталя современной медицины совместно с врачами-сотрудниками клиники и приглашенными специалистами Ирина Евгеньевна регулярно организует и проводит семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам медицины.

Доктор принимает активное участие в городских, региональных, федеральных конференциях и научных симпозиумах, посвященных проблемам ревматологии и терапии на территории РФ и за рубежом (EULAR, ESCEO, OARSI).

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Почему Вы стали врачом?

- Моя мама, Киселева Людмила Михайловна, более 40 лет преподавала английский язык в Ростовском государственном медицинском университете. Поэтому я часто бывала в стенах нашей Alma mater вместе с мамой. Видимо уже тогда атмосфера института, его престижность и значимость, а также желание лечить людей повлияли на выбор моей будущей профессии.

Как Вы начинали свой путь в медицине?

- После окончания медицинского университета многие мои сокурсники не остались в медицине, времена тогда были непростые (1998 год). А я упорно шаг за шагом постигала азы своей профессии. После окончания ординатуры по терапии выбрала специализацию по ревматологии. Еще в студенческом кружке на последних курсах вместе с научным руководителем Натальей Алексеевной Артеменко мы готовили очень интересные работы по терапии и ревматологии (коррекции липидного обмена, системной энзимотерапии у пациентов с ревматическими заболеваниями). На шестом курсе на студенческой конференции мой доклад по гиполипидемической терапии завоевал 1 место. Так что выбор ревматологии был тоже предопределен еще в институте. И за более чем 20 лет работы врачом-ревматологом я ни разу не пожалела, что выбрала такую интересную и востребованную специальность.

Я работала врачом ревматологом в КДЦ « Здоровье» под руководством Игоря Артемовича Абояна. Помню, как на собеседовании Игорь Артемович спросил у меня, чем я планирую заниматься, кроме лечения ревматической болезни сердца. Тогда, 15 лет назад, в городе практически не было ревматологической службы. А за время моей работы в клинике количество ревматологов увеличилось до 7 человек, мы стали проводить городские ревматологические конференции с приглашением ведущих специалистов нашей страны.

Радует, что ревматология, как наука, за последние 20 лет сделала колоссальный шаг вперед: появились современные высокоэффективные, безопасные методы лечения заболеваний, которые раньше казались безнадежно неизлечимыми и инвалидизирующими на ранних сроках постановки диагноза.

В 2019 году меня пригласили возглавить новую частную клинику «Госпиталь современной медицины». Это был совершенно новый для меня опыт. Пришлось осваивать все с нуля. Но идея профилактической и доказательной медицины, как основополагающих в работе клиники, нашла отклик в моем сердце. У нас сейчас молодой профессиональный коллектив. У руководителя такой клиники большая ответственность, но работа служит для меня неисчерпаемым источником вдохновения.

Что самое сложное в Вашей работе, и от чего зависит от успех лечения?

- Самое сложное в нашей работе, на мой взгляд, это убедить пациента в правильности принимаемых решений. Ведь лучшее лечение - это профилактика. Лечение хронических заболеваний требует, чтобы пациент соблюдал определенные рекомендации по приему лекарственных препаратов, по особенностям питания, физическим нагрузкам. Если врач сможет убедить пациента и вызвать к себе доверие, то он будет соблюдать все предписания. А от этого зависит успех лечения. Если же пациент находится в тяжелом состоянии, то он никак не участвует в процессе лечения. Поэтому в этом случае очень важны профессионализм доктора, скорость и правильность принимаемых решений. Но и сам пациент, конечно, должен проявить сильный дух и настрой победить болезнь, во что бы то ни стало.

Где и как Вы любите отдыхать?

- Летом – это пляжный отдых, зимой – горные лыжи. Мое любимое место отдыха – это Старочерскасск. Очень люблю гулять по набережной, а также где-нибудь за городом.

Какой предпочитаете вид спорта?

- Любимый вид спорта у меня - большой теннис. Стараюсь заниматься регулярно, но не всегда это удается.

Любимые книги и фильмы?

- Из книг могу назвать «Триумфальную арку» Ремарка и « Собачье сердце» Булгакова. Фильмы люблю смотреть французские, итальянские, в общем, европейское кино. Но с удовольствием могу посмотреть и бондиану, какой-нибудь современный блокбастер.

Какие еще у Вас есть увлечения?

- Люблю классическую музыку. При возможности не откажусь от посещения оперы, балета или концерта в консерватории. Люблю искусство во всех его проявлениях – архитектуру (путешествовать и открывать для себя новые места), живопись (посещать художественные галереи, выставки), моду.

Посоветуйте читателям – как сохранить свое здоровье?

- Чтобы сохранить своё здоровье нужно о нем постоянно заботиться. Это значит правильно и сбалансировано питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, следить за массой тела, регулярно проходить профилактические осмотры, согласно возрасту, и обязательно уметь получать удовольствие от каждого прожитого дня.

Ваши планы на будущее

- Ближайшие планы, конечно, связаны с развитием Госпиталя современной медицины. Чтобы наш девиз «Помочь людям жить долго и качественно» был воплощен в жизнь.

Ваше жизненное кредо

- Приносить пользу миру - единственный способ стать счастливым.

Как записаться на прием к доктору

Тел. 8(863) 310-93-43

г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный 60А, Госпиталь современной медицины.

Сайт: https://www.newmed61.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/gospital.sm.rostov/

Госпиталь современной медицины принимает участие в проекте «Клиника года-2021». Проголосовать за клинику можно на сайте https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.