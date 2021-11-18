Транспортная карта в Ростове: где купить и как оформить льготный проезд

Проезд по обычной транспортной карте - 29 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с 13 ноября выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Выгоднее всего платить с помощью транспортной карты — 29 рублей за поездку. Рассказываем, где купить транспортную карту и отвечаем на главные вопросы о ее использовании.

ГДЕ КУПИТЬ?

Транспортную карту можно купить в информационном центре агентства развития платежных систем; на кассах вокзалов «Ростов-Пригородный», «Сельмаш»; киосках в разных частях города. Полный список адресов киосков, где можно приобрести карту, опубликован на сайте портала «Ростовский городской транспорт».

КАКИЕ ТАРИФЫ?

По транспортной карте для всех поездка будет стоить 29 рублей.

Карта учащегося (для школьников – прим.ред) предоставляет скидку 50% на поездку — ее можно оформить в учебном заведении. Для этого нужно заполнить и подать заявление специальной формы.

Пенсионеры и все, кому полагаются льготы, могут получить социальную карту. Ее можно получить только в муниципальном управлении социальной защиты населения.

КАК ПОПОЛНЯТЬ ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ И ПРОВЕРЯТЬ БАЛАНС?

Пополнить транспортную карту можно наличными в пунктах пополнения, банковской картой — в инфоцентре АРПС и пригородных кассах вокзалов «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании». Внести средства можно также с помощью приложения «Простор»: установить приложение; запустить и ввести номер телефона, а затем код из СМС; приложить карту к NFS-чипу смартфона; привязать карту.

Проверить баланс можно также через приложение.

ЕСЛИ ДЕНЬГИ НЕ ПОСТУПИЛИ?

В этом случае следует обратиться в службу поддержки по почте support@arps.pro. Обращение можно также направить через приложение «Простор» или на сайте prostor.tech. В теме письма нужно указать «Списание». Чтобы ускорить проверку информации, необходимо указать номер заказа из истории операции приложения, шесть первых цифр и четыре последние цифры номера банковской карты.

НА КАКИХ МАРШРУТАХ ДЕЙСТВУЕТ КАРТА?

По данным АРСП, транспортную карту можно использовать на всех городских маршрутах и некоторых муниципальных: Батайск — № 2, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7 и Сальск — № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 20, 21, 27, 37.

ЕСЛИ КАРТУ НЕ ПРИНИМАЮТ?

Если в транспорте нет терминала или установлен неработающий, пассажир может не оплачивать проезд.

Проезд нельзя оплатить картой, если она попала в стоп-лист. Заблокировать карту могут, если вы пытались оплатить проезд при недостаточном балансе на карте.

Вывести карту из стоп-листа можно в личном кабинете. Если оплата совершалась с помощью смартфона, нужно указать виртуальный номер карты. (его можно узнать через приложение).

АЛЛО!

По всем вопросам, связанным с работой транспортных карт, можно обращаться в АРСП: ул. Социалистическая, 37; +7 (863) 285-09-00. Пожаловаться на работу общественного транспорта можно в департамент транспорта: 8 (800) 222-76-76.