Ребенок вас не слышит и плохо говорит? Почему ему не помогут занятия с логопедом

Фото: МЦ "Семья"

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок начинает плохо слышать, невнятно говорить, а уже в школьном возрасте страдает его успеваемость. Такого «трудного» ребенка начинают водить к логопедам и другим специалистам, при этом упуская время для своевременной диагностики и лечения. О том, с чем связан диагноз «тугоухость», и как грамотно помочь ребенку, мы поговорили с оториноларингологом медицинского центра «Семья» Агатой Гургеновной Манукян.

- Агата Гургеновна, расскажите - как часто у детей встречаются проблемы со слухом?

- В моей практике последнее время детей дошкольного возраста с задержкой речевого развития и косвенными признаками тугоухости встречается достаточно много. Это распространенная проблема. Такие дети часто переспрашивают, смотрят телевизор с громким звуком, не сразу реагируют на обращенные к ним слова, у них скудная речь, либо ее полное отсутствие, часто – неправильное произношение звуков. К сожалению, родители не вовремя замечают проблему. И, естественно, с дефектами речи начинают водить ребенка не к ЛОР-врачу или сурдологу, а к логопеду. Хорошо, если логопед ответственно подходит к делу. Он вначале потребует заключение от следующих специалистов: ЛОР-врача, невролога, сурдолога, и только потом возьмется заниматься с ребенком логопедией. Но большинство логопедов не направляют к специалистам и сразу начинают ставить звуки. А как ставить звуки, если ребенок их не слышит? На такие занятия можно ходить месяцами, и совершенно безрезультатно.

- Что бывает, если вовремя не обследовать ребенка?

- Проблема в том, что ко мне на прием такие дети попадают не в начальной стадии, а уже с запущенными формами тугоухости. Они страдают от частых простудных заболеваний, частых осложненных отитов. В совсем запущенных случаях у детей происходят рубцовые изменения в среднем ухе, что приводит уже к необратимой тугоухости. И мне, как ЛОР врачу, за этим всегда больно наблюдать.

- Что чаще всего является причиной тугоухости и нарушений речи?

- Самая частая причина тугоухости в детском возрасте – это проблемы в носоглотке, а именно аденоиды и частое их воспаление. В основном это дети дошкольного возраста, которые посещают детский сад, находятся в больших коллективах, где их иммунная система знакомится с большим количеством вирусов и бактерий. В ответ на безостановочные заболевания у ребенка увеличивается лимфоидная ткань носоглотки - аденоиды, что вызывает множество неблагоприятных последствий. Это не только тугоухость, но еще и храп, затруднение носового дыхания, апноэ (задержки дыхания во сне), частые и упорно текущие заболевания ЛОР-органов. Благодаря оснащению ЛОР кабинетов в МЦ «Семья» современной диагностической техникой, мы легко выявляем любую ЛОР-патологию в первый же визит ребенка к нам. Все это наглядно и для родителей тоже.

- А как проходит обследование?

- Ребенка тщательно осматривают при помощи специального оборудования, которое есть в МЦ «Семья». Такое дорогостоящее оборудование стоит как во всех ЛОР-кабинетах, так и в нашей операционной. Оно позволяет подтвердить тугоухость, выявить ее причину, определить тактику лечения, а при необходимости – оперировать под точным контролем эндоскопической техники.

- Как лечатся аденоиды и как проходят операции по удалению аденоидной ткани?

- Каждый ребенок индивидуален и подход к лечению определяется так же индивидуально, но согласно международным протоколам. В нашем медицинском центре операция проводится только под наркозом, с помощью эндоскопической и шейверной техники, что позволяет полностью удалить аденоиды и одномоментно, при необходимости, провести операцию на среднем ухе и устранить последствия острых средних отитов. И, как правило, рецидивов после такой операции не бывает, а слух быстро восстанавливается. Многие помнят из своего детства, что удаление аденоидов – это настоящая экзекуция. Сейчас это совсем не так. Ребенок не испытывает никаких негативных моментов. Он получает легкий наркоз через маску, а потом уже ему делают необходимые инъекции и саму операцию. Ребенок просыпается уже в палате с мамой и практически ничего не помнит. На следующий день ребенок выписывается домой.

- В каких случаях обязательно нужно обращаться к отоларингологу?

- Если ребенок ходит в детский сад и безостановочно болеет, то не нужно заниматься самолечением, а стоит привести его к опытному доктору, если насморк длится более двух недель и никак не проходит, стоит обратиться за консультацией.

- Приходится ли лечить аденоиды у взрослых пациентов?

Да, недолеченные и неудаленные в детском возрасте аденоиды могут доставлять немало проблем и взрослым. Обычно жалобы у таких пациентов именно такие: постоянно стекает слизь по задней стенке глотки, приходится часто отхаркиваться, беспокоит неприятный запах изо рта, храп, задержки дыхания во сне - апноэ, заложенность в ушах, снижение слуха, частые синуситы. Это все снижает качество жизни. Если нет противопоказаний к наркозу, аденоиды у взрослых также удаляются.

- Какие существуют меры по профилактике лор-заболеваний?

- Нужно помнить, что волшебной таблетки не существует. Сейчас практически отсутствует закаливание, а это очень хорошая профилактика. В помещениях также важен правильный микроклимат, а у нас везде мощное отопление, при котором высушивается вся слизистая. Там, где дети, нужно часто проветривать комнату, увлажнять воздух. Но это делается редко, особенно, в детских садах. На самом деле, достаточной профилактикой являются нормальный режим дня и отдыха, постоянное проветривание и увлажнение воздуха, прогулки и игры на свежем воздухе 2 раза в день. Не нужно и кутать ребенка. Все эти меры очень хорошо тренируют иммунитет.

- Важно вовремя отвести ребенка к грамотному доктору, который сможет провести правильную диагностику и назначит эффективное лечение, - рассказала в завершение разговора Агата Манукян, - такую помощь можно получить в медицинском центре «Семья». С момента открытия нашего медицинского центра было выполнено более 2500 тысяч аденотомии.

Пациенты, попадающие в МЦ «Семья», понимают, насколько качественная здесь диагностика, насколько комфортно пребывание для матери и ребенка, как быстро, безболезненно и без мучений проводятся подготовка к операции, сама операция и послеоперационный период.

Медицинский центр «Семья»

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