В Ростовской области две девочки погибли от отравления неизвестным веществом

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В станице Бессергеневской Ростовской области две девочки скончались от отравления неизвестным веществом. Еще двое детей находятся в реанимации. Происшествие случилось 21 ноября, сообщили в донском управлении СК России.

В этот день сотрудник фельдшерско-акушерского пункта пришла домой к одной из семей. Она обнаружила тело семилетней девочки. Остальные члены семьи, трое детей и двое взрослых находились в тяжелом состоянии.

Людей госпитализировали. Восьмилетняя сестра погибшей скончалась в больнице. Остальные пострадавшие остаются в реанимации — у них признаки отравления неизвестным веществом.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Правоохранители выяснили, что погибшие девочки воспитывались в приемной семье. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности трагедии.

— Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Проверку также организовала прокуратура Ростовской области. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей и органов системы профилактики.