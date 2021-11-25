Как продлить жизнь имплантам, и кому бессмысленно ставить искусственные зубы

Фото: из архива Эдуарда Кюляна

Здоровые и красивые зубы - мечта каждого. Но не всегда удается их сохранить все. Тогда на помощь приходят импланты, коронки и виниры. Однако не все так радужно. Ведь на установку импланта может уйти до полугода. И нет никакой гарантии, что искусственный зуб не выпадет.

О том, какие риски ждут пациента при установке имплантов и как продлить новеньким зубам срок службы, рассказал врач-ортопед, ведущий специалист клиники «Династия-С» Эдуард Кюлян.

«ИНОГДА ПАЦИЕНТАМ НУЖНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»

- Для чего надо восстанавливать зубы?

- При тотальных разрушениях, когда речь идет об очень большой потери зубов, в полости рта у пациента челюсть может искривляться, кожа на лице скукоживается. При запущенных случаях люди испытывают большой дискомфорт и становятся зацикленными на зубах. Тогда им уже требуется помощь психолога или даже психиатра. И только после таких сеансов можно приступать к лечению зубов.

- Какие виды протезирования существуют?

- Есть съемное протезирование, протезирование на имплантах и протезирование в виде виниров, накладок и коронок.

- А в чем разница между протезированием на имплантах и на своих зубах? Что лучше выбрать?

- Здесь у нас просто нет выбора. Предположим, если отсутствует зуб, а вокруг расположены зубы без пломб, то лучше установить имплант и поставить коронку, чем обтачивать соседние зубы и устанавливать на них мостовидный протез. Так как при установке последнего мы однозначно будем убирать большое количество тканей со здоровых зубов, что в дальнейшем на них плохо отразится.

Фото: из архива Эдуарда Кюляна

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МОЖЕТ УЙТИ ДО ПОЛУГОДА

- Протезирование - процедура не одного дня. Сколько по времени она занимает?

- Все зависит от объема. Если тотальная реконструкция, то может занять много времени, где-то до четырех-шести месяцев. Так как сначала надо найти положение нижней челюсти. Потом поставить временные конструкции, чтобы убедиться, что пациенту комфортно. И только после этого приступать к созданию керамики.

Если же это одиночные конструкции, то их легко и быстро сделать в течение недели.

- Поставить импланты - денежнозатратный процесс. Как быть человеку, если пока у него нет средств на зубы? И сколько можно ходить без зубов?

- К сожалению, у всех пациентов процессы протекают по-разному. Если у пациента рыхлая мягкая кость, то зубы будут очень быстро стремиться заполнить место удаленного.

Наш организм так устроен, что все то, что мы потеряли, он пытается компенсировать. И во рту компенсация происходит за счет того, что зубы начинают наклоняться в сторону дефекта.

Если было три зуба, и тот, который посередине, был удален, то зубы по бокам наклоняются в сторону удаленного. Смещение происходит и с противоположной стороны. Если был удален зуб на нижней челюсти, то с верхней челюсти начинает выдвигаться парный ему зуб. У кого-то это может произойти за год, а у кого-то за три-четыре года. Этот этап длится у всех по-разному.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

- А если у человека вообще нет зубов, какое протезирование в этом случае подойдет?

- В идеале можно разместить на челюсти четыре импланта и сделать протез, который будет защелкиваться на них. Таким образом, конструкция не будет вылетать при чистке. Так пациент практически возвращает утраченное.

А еще лучше установить шесть-восемь имплантов и поместить на них мостовидный протез. Как правило, шесть мы ставим среднестатистическому человеку, а восемь - крупному мужчине с развитой мускулатурой.

- Возможно ли поставить не мостовидные протезы, а все зубы поставить на импланты?

- Ставить все зубы на импланты бессмысленно. Мы не можем установить множество имплантов в ряд, ведь так будут пережаты все сосуды в кости. И в итоге импланты станут выпадать через один, а то и все. Поэтому большое количество имплантов очень плохо. Если только это не челюсть массивного человека. Но и это очень редко.

КОМУ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ИМПЛАНТЫ

- А кому противопоказана имплантация?

- Ее нельзя делать при химиотерапии, а также при редких заболеваниях, которые ведут к потере иммунитета или его гиперактивности. При генерализованном пародонтозе тоже нельзя. Сначала надо его пролечить, и только потом ставить. Нельзя при гингивитах, когда есть большие костные карманы у соседних зубов, куда забивается пища. Также импланты могут не подойти курильщикам и тем, кто перебарщивает со спиртным. Так как это встряска для организма. А вот сахарный диабет перестали считать противопоказанием, так как у таких людей импланты приживаются неплохо.

- А беременным можно?

- Можно, но нежелательно ставить анестезию. Так как она может повлиять на формирование плода. Поэтому будущим мамочкам лучше подождать с имплантами. Как правило, имплантация не является каким-то острым решением. Имплант ставят для восстановления зуба: и это больше как плановая операция, а не экстренная помощь.

«ВЫПАДЕТ ИМПЛАНТ ИЗ КОСТИ ИЛИ НЕТ, НИКТО ГАРАНТИРОВАТЬ НЕ МОЖЕТ»

- Есть ли какой-то срок службы у импланта? Сколько он может простоять? И можно ли продлить этот срок?

- Разные компании дают серьезные сроки. Одни - до десяти лет службы, а некоторые и пожизненную гарантию. Но тут есть важная оговорка. Они дают гарантию на целостность самого импланта. А вот выпадет или не выпадет имплант из кости, на это гарантии нет, так как мы не знаем причину выпадения. Возможно, пациент не будет соблюдать правила гигиены, возможно, возникнет сложная ситуация с иммунитетом. Может, будет химеотерапия, которая агрессивно воздействует на организм. Поэтому на такое гарантию никто не даст. А вот на сам имплант, что он не разломается, что из него не будет вылетать коронка, на это гарантия есть.

К слову, если целостность импланта нарушена, то некоторые производители в таком случае готовы бесплатно поменять имплант. Им клиника высылает обратно имплант, а они проводят свои исследования. И пока идет исследование, клинике высылается новый бесплатный имплант, который потом переустанавливается пациенту.

- Эдуард, вот вы сказали про соблюдение правил гигиены. А как ухаживать за имплантом?

- Нужен ирригатор. Он похож на электрическую щетку, только у него еще есть резервуар для воды и на конце вместо щетинок сопла. Под давлением ирригатор подает воду между десной и зубом. Это гораздо менее травматично, чем пользоваться зубной нитью. Он очень хорошо вымывает остатки пищи, а еще массирует десну. Она, в свою очередь, становится более твердой и плотной. И это очень важно для имплантов, так как от агрессивной внешней среды имплант защищает только слизистая. Десна является барьером между патогенной микрофлорой и самим имплантом. Поэтому, чем лучше себя чувствует десна вокруг импланта, чем ее больше, тем лучше и дольше простоит имплант. Также важна профессиональная гигиена. Хотя бы раз в год необходимо делать чистку у специалиста.