«Заказал» киллеру отца из-за большой душевной боли»: ростовский психолог раскрыла скрытые мотивы жестокого убийства

По мнению специалиста, детская душевная травма толкнула дончанина на преступление Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовском областном суде вынесли приговор двум приятелям. Один из них «заказал» другому убить отца. Осужденный дал четкие указания, как должно быть осуществлено убийство. Сын захотел, чтобы за 200 тысяч рублей киллер перерезал родителю горло ножом. По плану, все должно было случиться вечером в подъезде. Когда задуманное было осуществлено, сын одним из первых выбежал из квартиры к умирающему отцу. Мужчина на последнем издыхании успел произнести: «Ты только доучись, сынок!»

Как ранее писала «КП-Ростов-на-Дону», когда все улики против 19-летнего Антона и его приятеля-заказчика были собраны, парень рассказал следователям, что отец был настоящим тираном. Ругал за малейшую провинность, мог поднять руку из-за тройки. В общем, держал единственного сына в ежовых рукавицах. Мать же отказалась от Антона, когда тот был совсем маленьким.

ЗЛОСТЬ – ВАРИАНТ НОРМЫ

Психолог Карине Арустамян прокомментировала убийство с точки зрения своей профессии. Также специалист рассказала, насколько часто встречается такое явление, как агрессия детей по отношению к родителям.

По мнению специалиста, вполне нормально, когда ребенок злится на близких.

- В подростковом возрасте это обычное явление, вариант нормы. Так протекает процесс взросления, ребенок пытается «отлепиться» от взрослого. Это своего рода сепарация, - говорит эксперт.

Кстати, впервые агрессию к родителям дети начинают испытывать еще в совсем небольшом возрасте, примерно с двух лет.

- В этот период мама стремится во всем помогать ребенку. Вот тут и происходит первый агрессивный акт, когда ребенок говорит: «Я сам». Так малыш показывает свои границы, - поясняет Карине Арустамян. - Вопрос в том, как родители относятся к злости ребенка. Ведь агрессия может выражаться достаточно яркими способами, - и криками, и битьем кулаками в стену. В этот момент родителю важно понимать, что он, возможно, сам был не прав и спровоцировал конфликт. Самая большая ошибка родителя заключается в том, что он своей властью душит потенциал ребенка, аргументируя свое поведение тем, что сам он взрослее, больше знает и лучше разбирается в жизни.

Психолог говорит, что надо позволять детям переживать злость. Ни в коем случае нельзя проявлять ответную агрессию.

- Говорите с детьми, поддерживайте их, будьте рядом. Позвольте ребенку получить свой опыт, - продолжает специалист.

ЗАПЛАТИЛИ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Что касается истории сына, пожелавшего убить отца, то тут речь идет, несомненно, о большой душевной боли парня, считает эксперт.

- Давайте не будем забывать, что у парня, в принципе, случилась трагическая история – от него отказалась мать. Травма очень серьезная. В такой ситуации любой ребенок начинает считать себя каким-то неподходящим. А тут все усугубилось еще и тем, что отец относился к сыну со всей строгостью.

Безусловно, преступление не имеет никаких оправданий, и парень должен понести наказание по всей строгости закона. Но, тем не менее, он совершил это от большой душевной боли. Даже во взрослом возрасте ему было невыносимо понимать, что мать его бросила, а отец, возможно, был неоправданно строгим и несправедливым, - сказала Карине Арустамян.

Напомним, «КП - Ростов-на-Дону» ранее писала, что на судегособвинение просило наказания для заказчика убийства - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для исполнителя – также 14. Суд признал обоих виновными и приговорил сына к 12 годам лишения свободы, его друга – к 13 годам «строгача».

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