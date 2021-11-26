В финальные дни акции «Черная пятница» ростовчане смогут купить товары для ремонта и интерьера со скидками до 90%

Фото: Мир ремонта

Во всем мире и в России наступает официальные дни акции «Черная пятница». Акция стартует ровно в полночь с 25 на 26 ноября и будет традиционно проходить в течение четырех дней. В этом время распродажи проходят практически во всех магазинах, поэтому сэкономить можно практически на любой покупке: от косметики до серьезной техники.

А вот приобрести товары для ремонта и дома ростовчане могут почти весь ноябрь. Так, в торговом центре «Мир ремонта» в течение месяца можно было сделать покупки со скидками, достигающими 90%. В ТЦ расположено более ста магазинов — большинство из них принимали участие в акции.

Фото: Мир ремонта

Завершение «Черной пятницы» совпадает с началом зимы, когда дома хочется создать особый уют. Многие задумываются о ремонте, новом интерьере, и просто дополнительном декоре. Для всех покупателей «Мир ремонта» подготовил настоящий подарок — самые «горячие» скидки на тысячи популярных товаров. Только с 26 по 30 ноября в магазинах ТЦ можно уже сейчас приобрести еще больше товаров для ремонта и самое главное дешевле, по максимальным скидкам.

Фото: Мир ремонта

ТОП МАГАЗИНОВ С МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ

Мы решили выбрать самые популярные магазины торгового центра с самыми заманчивыми предложениями.

Салон Ormatek предлагает матрасы со скидками от 70 до 90%. Например, качественный ортопедический матрас Country можно приобрести за 5 490 рублей вместо 54 900 рублей — разница ощутимая! Скидки на кровати достигают 45%, на диваны — до 55%, на пуфы — до 70%.

Кроме того, магазин предлагает внушительный кэшбек за покупки. Так в честь «Черной пятницы» покупателям начисляют бонусы — 90% от стоимости любого заказа.

Приобрести мебель, текстиль и аксессуары со скидкой до 70% можно в популярном магазине Askona. Так, анатомическую подушку можно приобрести со скидкой 49%, анатомический матрас — со скидкой 60%. Стоимость шикарной двуспальной кровати Orlando с бельевым коробом снижена на 60%, а диван с широкими подлокотниками Loko Balance — дешевле на 56%.

Фото: Мир ремонта

Грандиозные скидки действуют на мебель и в салоне «Lazurit». Фабрика предлагает скидки до 55% на корпусную мебель и матрасы и до 50% — на аксессуары для сна.

Федеральная сеть салонов мебели «Ангстрем» в честь «Черной пятницы» объявила скидки до 55% на: все коллекции компании, а также стороннюю продукцию — мягкую мебель, матрасы, столы и стулья, товары для дома. Со скидкой можно даже приобрести мебель по индивидуальному заказу. На кухни предоставляется скидка 50%. При покупке кухонь от 460 тысяч рублей предоставляется дополнительная скидка 5%. На экспозиции в ТЦ «Мир ремонта» проходит тотальная распродажа выставочных образцов по скидкам до 70%.

Известный среди ростовчан салон «Эльба Мебель» предлагает не только скидку до 50% на все, но и бесплатную доставку. Дисконт также применяется к услугам по сборке. Выгодно приобрести товары можно даже в рассрочку, что во многих магазинах не доступно.

Фото: Мир ремонта

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

«Черная пятница» впервые появилась в США, здесь она традиционно проходит перед Днем благодарения. В России первые акции прошли в 2013 году, а сейчас они нередко проходят весь ноябрь, а не только в последние дни месяца. По итогам прошлой «Черной пятницы» ростовчане стали одними из самых активных покупателей в России.

Масштабная распродажа проходит в новом для ростовчан магазине «Обойкин», скидка 15% распространяется на весь ассортимент, что дает большую свободу выбора. Скидки до 25% доступны на новые коллекции этого сезона. Стоимость рулона метровых обоев в рамках акции начинается от 390 рублей. Кстати, в «Обойкине» можно купить не только обои и материалы для отделочных работ, но и лепнину, предметы интерьера и инструменты.

Фото: Мир ремонта

Федеральная сеть интерьерных салонов Full house дает всем покупателям скидку 20% на весь ассортимент. Люстры можно купить со скидкой 30%, зеркала в золотой раме — со скидкой 40%. Модульные диваны как под заказ, так и из наличия доступны со скидкой до 30%.

Новый для ростовчан и очень популярный в России салон мебели и товаров для сна Perrino предлагается сэкономить до 70% при покупке матрасов. Скидка 65% распространяется на кровать «Виола», 30% — на комплект — кровать + матрас. Снижены цены на тумбы, комоды, пуфы — их можно приобрести со скидкой 15%.

В магазине Demmoksi скидки до 70% действует на все популярные коллекции обоев.

Выгодно купить мягкий и красивый ковер можно в эксклюзивном салоне напольных покрытий «Коврополис». Любой сможет подобрать товар на свой вкус по выгодной цене - скидки до 30% действуют на 80 ковров разных размеров.

Фото: Мир ремонта

Выбрать удачное световое решение для дома можно в салоне Fandeco. Дизайнерское освещение можно приобрести по самой выгодной цене — скидки на товары достигают 70%.

Хорошие новости для тех, кто решил обновить кухонную технику. В магазине Albero вы найдете встраиваемую технику на любой бюджет и самые разные интерьеры. Цены не оставят равнодушными, в магазине предлагают скидки до 70%.

С приближением зимы многие задумываются не только о покупках для себя, но и для близких. Приближается Новый год — самое время выбирать подарки к новогодним праздникам. Как раз в ТЦ «Мир ремонта» уже завезли новые коллекции искусственных ёлок, украшений, гирлянд и тематических игрушек, которые отлично подойдут для приятных подарков.

ТЦ «Мир ремонта» продолжает свою традицию для всех любителей конкурсов и подарков у которых сейчас появился отличный шанс получить в качестве подарка эффектную статуэтку в образе сказочного щелкунчика. Конкурс проходит в Инстаграм-аккаунте «Мир ремонта» и продлится до 30 ноября https://www.instagram.com/p/CWdg8SnPK4M/

Фото: Мир ремонта

ТЦ «Мир ремонта» находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, Аксайский проспект, 21 и работает с 09:00 до 21:00 часов.

Вход в ТЦ возможен строго по QR-коду и справкам. Также на территории торгового центра работает стационарный пункт вакцинации от COVID-19. Телефон: 8 (863) 300-8-300.

Подробности и условия акции уточняйте у продавцов-консультантов. На правах рекламы.