«У тех, кто живет, остается главное право – право на жизнь»: донские парламентарии провели дискуссию по поводу законопроекта о QR-кодах

В донском парламенте обсудили законопроект о QR-кодах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Законодательном собрании Ростовской области на очередном заседании депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. Согласно проекту, с 1 февраля следующего года посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости и также аптек) можно будет только при наличие либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

При этом с собой у человека должен быть и документ, удостоверяющий личность. Депутаты ЗС большинством голосов поддержали проект. 42 человека выступили за, 10 парламентариев оказались против, и двое воздержались.

ПОТЕРИ, КАК НА ВОЙНЕ

Накануне обсуждения председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко на пресс-конференции подчеркнул, что не будет спорить с тем, что такие меры, конечно, в чем-то ограничивают граждан.

- Но у тех, кто живет, остается главное право, – право на жизнь. А у тех, кто умирает, это главное право утрачивается. В моей личной жизни совсем недавно произошел случай, когда человек, болевший коронавирусом и не принимавший ограничительных мер в отношении себя, хотя он догадывался, что болеет, заразил своего коллегу. Коллега через три недели умер. Это конкретный живой опыт. Если бы действовали те ограничения, то такого не произошло бы, - рассказал Александр Ищенко.

На самом же заседании парламентарий отметил, что потери от ковида сопоставимы с военными.

- Главным аргументом при принятии такого закона являются тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба. Вчера в России от коронавируса скончались 1240 человек. И это только прямые потери. Сюда нужно добавить цифру, которую мы не знаем, о тех, кто умер от последствий, связанных с этой инфекцией. В Ростовской области за одни сутки мы потеряли 38 человек. Это потери, сопоставимые с потерями на фронте во время большой войны, например, Первой мировой. А с начала пандемии коронавируса, то есть с прошлого года, современная Россия потеряла уже официально 267 819 человек, - сказал депутат.

КТО «ЗА», А КТО «ПРОТИВ»

Первый зампредседателя областного ЗС – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, в свою очередь, подчеркнул, что предлагаемые меры носят временный характер. Предусматривается, что вносимые изменения будут действовать до 1 июня 2022 года.

С критикой законопроекта выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов. Он сказал, что его фракция не поддерживает предлагаемые изменения. По мнению депутата, если закон примут, то это может привести к развитию теневого сектора незаконной торговли QR-кодами, сертификатами о прививке и результатами ПЦР-тестов.

Вместе с тем проект федерального закона получил единогласную поддержку депутатов фракции «ЕР». Так, депутат Сергей Шамшура, являющийся параллельно и руководителем крупного предприятия, поделился собственным опытом.

- У нас на предприятии сейчас уже процент вакцинированных и переболевших выше 85. Причем люди вакцинировались реально. Мы привозили вакцину прямо на работу. По статистике те, кто вакцинирован, если и болеют, то не попадают в госпиталь, и среди них нет ни одного умершего. Статья 20 нашей Конституции гласит, что каждый гражданин имеет право на жизнь, а статья 41 – на защиту здоровья. Я считаю, что по вакцинации коронавируса надо принять меры обязательно. Только тогда мы можем остановить распространение вируса, - сказал он.

Отметим, что если законопроект утвердят на федеральном уровне, то решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Минздрав России вправе установить срок действия QR-кода отдельно в отношении граждан, привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в отношении граждан, которые перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией.