В Ростове-на-Дону на Гребном канале готовы к открытию велотрассы

Велотрассы на Гребном канале готовы к эксплуатации. Фото: пресс-служба городской администрации

Для любителей велоспорта есть хорошие новости. На Гребном канале «Дон» готов для занятий специализированный спортивный комплекс. Он состоит из нескольких трасс. Так, одна из них предназначена для маунтинбайка, и ее длинна составлять один километр 200 метров.

- Геометрия трассы максимально приближена к горной местности, оборудована рядом препятствий из крупных бревен и камней, - рассказал в своем «Инстаграм» глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

На трассах смогут одновременно заниматься более 150 человек. Фото: пресс-служба городской администрации

А протяженность трассы ВМХ - 482 метра. Она оборудована двумя стартовыми рампами. Учебная высотой пять метров, а вторая, соответствующая олимпийским требованиям, высотой более восьми метров.

Одна из трасс оборудована двумя стартовыми рампами. Фото: пресс-служба городской администрации

Спортивные объекты уже получили разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На трассах смогут одновременно заниматься более 150 человек. Количество посетителей до 300 человек.

- Появление спортивного объекта такого масштаба позволит не только развить массовый велосипедный спорт, но и создать профессиональные велосипедные команды, проводить межрегиональные и международные соревнования по дисциплинам маунтинбайк и ВМХ, - прокомментировал сити-менеджер.

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