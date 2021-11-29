Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод успешно прошел аудит ISO/TS

Завалина Светлана, контролер измерительных приборов и специального инструмента (отдел главного метролога) выполняет поверку средств измерения электрических, которые находятся на пульте машиниста. Фото: Оксана Близнюкова

В октябре текущего года Ростовский-на-Дону ЭРЗ (входит в ГК «ЛокоТех») прошел аудит системы менеджмента бизнеса на соответствие международным требованиям в железнодорожной промышленности ISO/TS 22163:2017 и ISO 9001:2015. Аудит ISO/TS на предприятии впервые был проведен в 2018 году – он пришел на смену ставшему уже привычным стандарту IRIS. Главным его отличием от предыдущей версии является повышенное внимание к безопасности, управлению проектами и управлению рисками. Проверка на предприятии проводится экспертами европейской компании DQS Holding GmbH.

Срок действия международного сертификата составляет три года, а это значит в 2021 году перед Ростовским ЭРЗ стояла задача пройти рессертификацию, с которой предприятие успешно справилось. По результатам аудита степень соответствия системы составила 71%, что на 2% выше результата предыдущего года (69%). Система менеджмента завода непрерывно совершенствуется по всем основным бизнес-процессам, о чем свидетельствует постоянное повышение степени соответствия с 66% в 2018 году, 68% в 2019 году, 69% в 2020 году и до 71% в 2021 году.

Стаценко Галина, контролер измерительных приборов и специального инструмента (отдел главного метролога) выполняет поверку средств измерения давления при помощи грузопоршневого манометра. Фото: Оксана Близнюкова

- В современных реалиях качество является одной из главных составляющих успеха любого предприятия. Это не только инструмент для укрепления и защиты репутации, но и своеобразный драйвер роста. Наличие международного сертификата является подтверждением соблюдения Ростовским ЭРЗ высоких стандартов и практик на производстве, а также позволяет заводу эффективнее контролировать качество выпускаемой продукции и укрепить свои конкурентные позиции на рынке ремонта локомотивов. - отметил директор РЭРЗ Мустафин Адель Шамильевич.

- Качество – это совокупность целого ряда факторов, начиная от используемого в рабочих процессах материала, заканчивая мастерством и профессионализмом персонала. И подход к решению данных задач должен быть прежде всего комплексным. В этом помогает грамотно выстроенная система менеджмента контроля качества. Работу по контролю качества отремонтированного подвижного состава и его составных частей на Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе обеспечивает отдельная служба. В ее состав входит несколько подразделений: отдел технического контроля, отдел инжиниринга качества, центральная заводская лаборатория, отдел неразрушающего контроля, отдел качества поставок, сектор сервисного и гарантийного обслуживания, отдел главного метролога. Слаженная работа данной службы является одной из составляющих ежегодной положительной динамики при прохождении аудита ISO/TS.

Хочется отметить, что в 2012 году именно РЭРЗ одним из первых среди локомотиворемонтных заводов России прошел требования международного стандарта качества железнодорожной отрасли IRIS. И последующие годы демонстрирует достаточно высокую степень соответствия международным требованиям, о чем говорит положительная динамика степени соответствия системы.

Ильченко Елена - дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (отдел неразрушающего контроля). Фото: Оксана Близнюкова

СПРАВКА

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "Торговый дом ЛокоТех" и другие. Группа компаний ЛокоТех» имеет более 250 производственных площадок по всей территории страны.

Ростовский-на-Дону ЭРЗ– одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли. Предприятие занимает третье место по объему ремонта в отрасли. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, ремонт линейного оборудования (тяговых двигателей, вспомогательных машин, мотор-компрессоров, тяговых трансформаторов, главных выключателей, контроллеров, токоприемников), а также выпускает продукцию механообрабатывающего производства. Типы обслуживаемых локомотивов: ВЛ-80С, ВЛ-80Т, ЭП-10, ОПЭ-1, ОПЭ-1АМ, 2(3)ЭС5К.

С момента основания Ростовский-на-Дону ЭРЗ динамично расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, наращивает объемы производства. Сегодня предприятие производит широкий ассортимент запасных частей, комплектов оборудования, колесные пары.