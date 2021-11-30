В финал федерального конкурса «Лига лекторов» вышли двое ростовчан

Роман Володин. Автор фото Сергей Венявский

«Лига лекторов» - масштабный проект Российского общества «Знание». Цель конкурса - расширить сообщество мотивированных, креативных людей, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для широкой аудитории и тем самым мотивировать молодежь на поиск новых знаний.

Конкурс вызвал большой интерес: на него поступило около 2,5 тысячи заявок со всей России. До полуфинала конкурса дошли 500 человек, из которых жюри выбрало 100 финалистов. Им предстоит прочитать лекции в ведущих московских вузах, после чего будет сформирован список из 50 победителей. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.

Победители «Лиги Лекторов» получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут пригашены к участию в его просветительских мероприятиях.

За победу в финале будут бороться два лектора из Ростова-на-Дону: Андрей Тучков и Роман Володин. Представляем финалистов.

«ЛЕКТОРСТВО - ДЛЯ ДУШИ»

- Андрей Викторович, лекторство для вас - хобби или основной вид деятельности?

- Моя деятельность связана с финансами. Я вхожу в состав Совета директоров Национальной инвестиционной платформы, консультирую по финансовым вопросам, вопросам управления предприятием, минимизации издержек, по запуску стартапов. Лекторством же занимаюсь больше для души. Оно мне близко просто потому, что я люблю делиться информацией.

- Как узнали о конкурсе?

- Случайно. Просто попалась рассылка в Телеграме, тут же подал заявку. Когда дошел до финала, то, конечно, был доволен. Мне нравится, когда у меня получается.

Андрей Тучков. Автор фото Сергей Венявский

- С какой темой вы будете выступать в финале конкурса?

- Название лекции звучит так: «Как запустить стартап с наименьшими издержками на примерах краудлендинговой платформы и платформы шеринговой экономики».

Я всегда рассказываю только о том, что лично пережил, что пощупал, что умею, что испытал на себе. Теория не мой конек. Поэтому я и выбрал эту тему.

- Не опасаетесь, что вашими лекциями вы наживете себе конкурентов?

- Да бога ради, - смеется. - На самом деле в бизнесе есть такое понятие: если в определенной нише нет конкурентов, то есть большая вероятность, что ниша просто не существует.

- На ваш взгляд, какой он, лектор будущего?

- Однозначно практик. Я считаю, что всех теоретиков в будущем заменят онлайн-платформы - вся теория уйдет туда.

- Что для вас важно - победа или участие?

- Ну, конечно, победа, не буду лукавить, - смеется Андрей Викторович. - Но уже само участие в конкурсе мне многое дало - хотя бы возможность попробовать свои силы перед новой аудиторией. Перед московскими студентами я пока не выступал.

Андрей Тучков. Автор фото Сергей Венявский

СТУДЕНТЫ НЕ ДАЮТ «ЗАСОХНУТЬ»

Второй финалист конкурса Роман Володин - тоже бизнесмен и лектор в ЮФУ.

- Роман Сергеевич, чем вы сейчас занимаетесь?

- У меня крупное Digital-агентство, занимающееся комплексным интернет-маркетингом. Также провожу бизнес-консультации, читаю лекции в университете и с недавних пор - в школе, в которой учится сын. Занимаюсь наставничеством стартапов.

- Чем вам близка тема лекторства?

- Во-первых, я получаю от этого удовольствие. А во-вторых, сами студенты классные. Они, как дети, очень открытые, не дают «засохнуть». С ними ты всегда должен быть на шаг впереди.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть современный преподаватель?

- Преподаватель сейчас сильно меняется, как и его предназначение. Раньше, когда не было интернета, это был человек-энциклопедия. На мой взгляд, фундаментальные предметы должен вести именно такой, классический преподаватель. А вот для практических дисциплин стандартные механизмы обучения уже не актуальны. В этом случае задача преподавателя - помочь разобраться с инструментами, применяемыми на практике. А еще лектор в какой-то степени должен быть стендап-комиком. Студент должен выходить из аудитории не умирая от знаний, а с ощущением, что ему хорошо. Ребят необходимо еще и мотивировать.

- С какой темой будете выступать в Москве?

- В финал «Лиги лекторов» я иду с лекцией «Маркетинг стартапа». Во-первых, этим мало кто занимается, а во-вторых, наша компания уже разработала успешную бизнес-модель. И в целом мне хочется донести до людей, что маркетинг сейчас лежит в основе всего бизнеса.

- Что вам дала «Лига лекторов»?

- Для меня участие в проекте - повод лишний раз стряхнуть с себя рутину и отличная возможность проверить себя за пределами Ростова.

- Что для вас важно - победа или участие?

- Когда выступаешь в одном ряду с ведущими лекторами со всей России, то трудно что-то прогнозировать. Все достойны победы. Я еду в Москву, чтобы проверить свои силы, пообщаться с интересными людьми и показать себя.

- Как готовитесь к финалу?

- Вот рубашку погладил, - смеется собеседник. - Общее понимание презентации есть, но я думаю, как сделать ее более запоминающейся. А проблема в том, что нам дают очень мало времени. В финале лектор должен уложиться в 20 минут. Когда ты привык работать в рамках полутора часов, то очень тяжело «зашить» материал в такой короткий временной отрезок. Но я думаю, что все получится!