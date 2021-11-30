В Ростовской области осудили отца-насильника, от которого забеременела дочка-школьница

15 лет тюрьмы получил мужчина, изнасиловавший дочь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девочка-подросток из Ростовской области стала жертвой сексуального насилия со стороны родного отца. На протяжении многих лет мужчина измывался над ребенком. Правда вскрылась после того, как школьница забеременела от отца.

Счастливое детство у Кати из хутора в Ростовской области (имя изменено – прим. ред.) закончилось в девять лет. Тогда впервые родной отец попытался ее совратить. Катя не понимала еще толком, что происходит, но чувствовала – с ней делают что-то очень плохое. С тех пор жизнь девочки стала адом. При каждой возможности безработный отец набрасывался на ребенка и насиловал. Мать Кати ни о чем не догадывалась. Дочь отчаянно боялась говорить о том, что происходит, когда родительницы нет дома.

Как рассказали в региональном следкоме, злоумышленник извращался над дочерью с мая 2016 года по май этого года. Ровно шесть лет. Правда всплыла, когда ребенку исполнилось 13 лет.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, девочка забеременела от отца. Только тогда Катя рассказала обо всем матери, а та пошла писать заявление на супруга.

Следком возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело сразу по двум статьям: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего обвиняемого, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Суд приговорил дончанина к 15 годам в исправительной колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину частично и сказал, что раскаивается.

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