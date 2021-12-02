Mitsubishi ААА Моторс: качество, надежность и соответствие высоким требованиям

Фото: дилерский центр Mitsubishi ААА Моторс

Концерн Mitsubishi - компания с полуторавековой историей. Ее название, по одной из версий, означает «три бриллианта». Компания завоевала огромную популярность, поскольку ее автомобили отличаются высоким качеством сборки и последовательным внедрением современных технологий. Также никого не оставляет равнодушным особенный и запоминающий дизайн. Салон Mitsubishi появился в центре Ростова-на-Дону в сентябре 2019 года. Им стал Mitsubishi ААА Моторс. Японский бренд задает строгие требования к своим дилерским сетям. И в Mitsubishi ААА Моторс очень гордятся тем, что уже не первый год дилерский центр этим требованиям соответствует. Преимущества Mitsubishi ААА Моторс

- Персонал проходит специальную подготовку под руководством представителей Mitsubishi, поэтому обладает необходимыми знаниями и опытом работы со всеми автомобилями бренда;

- Цены соответствуют политике официального представительства Mitsubishi в России;

- Обслуживание автомобилей производится на специализированном оборудовании с исключительно оригинальными комплектующими Mitsubishi;

- Надежная гарантия качества автомашин и услуг;

- Актуальный модельный ряд;

- Прозрачность и достоверность истории автомобилей Mitsubishi, приобретаемых вторично по действующей программе Diamond Car.

Mitsubishi постоянно обновляет и совершенствует свою продукцию, новинки поступают в Mitsubishi ААА Моторс практически каждый год. В дилерском центре можно приобрести новые автомобили Mitsubishi в первую очередь, как только они будут доступны на российском рынке, в комплектациях, специально адаптированных к российским условиям. Также автомобиль можно заказать с нужными опциями онлайн и получить его в кратчайшие сроки.

Фото: дилерский центр Mitsubishi ААА Моторс

Благодаря MMC Bank ААА Моторс в Ростове-на-Дону клиентам доступны выгодные программы кредитования, а юридические лица могут воспользоваться лизинговыми программами MC Intermark Auto. Также действует программа trade-in, по которой автомобиль можно приобрести со скидкой.

Клиенты Mitsubishi ААА Моторс получают полное обслуживание согласно регламенту ТО. Для покупателей действуют скидки и дополнительные предложения на ремонт и обслуживание в постгарантийный период.

В Mitsubishi ААА Моторс также можно быстро и безопасно продать свой старый автомобиль. Достаточно воспользоваться действующей программой выкупа и услугой комиссии. При этом оформляются все необходимые документы.

Обращайтесь в Mitsubishi ААА Моторс, и специалисты автосалона сделают процесс покупки нового автомобиля простым, комфортным и быстрым.

Фото: дилерский центр Mitsubishi ААА Моторс

Дилерский центр Mitsubishi AAA Моторс

Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 350А

тел. +7 (863) 305-55-55

Официальный сайт: https://mitsubishi-aaamotors.ru/

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