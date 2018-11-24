7 медицинских товаров, предназначенных для профилактики и лечения COVID-19

Как в короткие сроки избавиться от вирусной нагрузки и опасных бактерий

Коронавирусная инфекция давно показала свой непредсказуемый характер. Поэтому лучше ее предупреждать и не доводить до болезни. Для эффективной профилактики COVID-19 рекомендуют прививаться и соблюдать общепризнанные меры предосторожности, такие как ношение масок в общественных местах, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции. За 2 года мы узнали о различных медицинских приборах, которые приходят нам на помощь при профилактике и лечении коронавирусной инфекции. Среди них пульсоксиметры, ингаляторы, стерилизаторы и многие другие. Какие термометры более точные? Какими бывают облучатели? На что обращать внимание при выборе ингалятора? Об этом и многом другом нам рассказали в сети розничных магазинов меd-магазин.ru, реализующей медицинские товары.

1. Пульсоксиметр

О существовании таких приборов стало широко известно именно после начала пандемии COVID-19, поскольку основным показателем состояния человека при этом заболевании является сатурация - уровень насыщения крови кислородом.

Пульсоксиметр MD300C23

Портативные пульсоксиметры для домашнего использования надеваются на палец или на запястье. Специалисты рекомендуют выбирать «пальчиковые» модели. Они более удобны и обладают высокой точностью. Самые важные характеристики в этом случае – точность (+/- 2%), скорость измерения (не более 10 секунд), хорошая читаемость дисплея.

Также бывают детские пульсоксиметры, которые специально разработаны для малышей до 4 лет. Их пальчики слишком малы для стандартных приборов. Плюс они могут считывать показатели у подвижных детей.

2. Кислородный концентратор

По разным причинам в помещении может быть недостаточно кислорода, а это отрицательно сказывается на самочувствии. Также многие люди, особенно во время пандемии, страдают от различных воспалений в легких и пневмонии. Помогают справиться с недугами и значительно улучшить самочувствие кислородные концентраторы.

Кислородный концентратор Longfian JAY-10

Это аппараты, которые пропускают через фильтры поступающий воздух и выпускают наружу смесь с 95%-ным содержанием кислорода. Существуют аппараты, которые можно использовать только в медицинском учреждении, но также много моделей, подходящих для домашнего использования. Особенно это актуально в условиях переполненных больниц.

Кислородный концентратор может применяться для дыхательной терапии при легочных заболеваниях, при патологиях, сопровождающихся дыхательной патологией, для устранения последствий отравления угарным газом, а также для приготовления кислородных коктейлей.

3. Кислородный баллончик

При недостатке кислорода можно использовать кислородные баллончики. Их удобно применять каждый день благодаря компактному корпусу, защитному колпачку и мягкой маске, которая уже идет в комплекте.

Ингалятор-баллончик кислородный ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 17 л, набор 5 шт + мягкая маска

Такие баллончики позволяют улучшить самочувствие, умственную и физическую активность, повысить иммунитет, активизировать обмен веществ, нормализовать сон, снять усталость. Также их можно использовать для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем.

4. Облучатель

Задачу по полному обеззараживанию воздуха в помещении можно решить при помощи ультрафиолетовых облучателей. Ультрафиолетовые лучи, которые генерируются прибором, способны убивать микроорганизмы, а также лишать их способности к размножению.

Облучатель-рециркулятор Армед 1-115 МТ

Обычно такие облучатели и рециркуляторы устанавливают в медицинских учреждениях, но многие современные модели подходят и для домашнего использования. При этом эффективное обеззараживание происходит примерно за 1 час. Только обязательно нужно выполнять все требования техники безопасности.

5. Очиститель и стерилизатор

Стерилизатор бутылочек из полипропилена для СВЧ-печей Philips Avent

Одним из полезных устройств, которое поможет избавить предметы от вирусов и бактерий, можно назвать стерилизатор. Особенно важны такие приборы в доме с маленькими детьми. Ультрафиолетовый стерилизатор позволит уничтожить всех микробов на сосках, пустышках и бутылочках.

6. Ингалятор

При различных воспалительных процессах в легких и бронхах врачи часто назначают проведение ингаляций с применением лекарственных средств. Для большего удобства ингаляторы лучше приобрести для домашнего применения. Ингаляторы бывают компрессорные и паровые. Паровые более эффективны для лечения заболеваний в верхних участках дыхательных путей – фарингита, ринита, ларингита и т.д. Благодаря пару лекарственные средства расширяют сосуды и оказывают лечебное воздействие на носоглотку.

Ингалятор компрессорный Omron NE-C28 Plus

Компрессорные ингаляторы предназначены для лечения хронических заболеваний органов дыхания, бронхитов, туберкулеза, пневмонии. Подходят они и для лечения детей. Один из минусов – в таких приборах нельзя использовать масляные смеси.

При выборе ингалятора рекомендуется отдавать предпочтение известным, зарекомендовавшим себя фирмам.

7. Термометр

В продаже можно найти самые разные виды термометров – инфракрасные, электронные, галинстановые, бесконтактные и другие. Термометры с галинстаном (металлическим сплавом) пришли на смену обычным ртутным градусникам.

Термометр инфракрасный Sensitec NF 3101

Они отличаются достаточно высокой точностью, но у них есть и минусы – чтобы сбить значения, нужно потрудиться, также его нужно прикладывать очень плотно к телу. Электронные термометры также достаточно точны, но они более дороги и также рассчитаны на очень плотное прилегание к коже. За пределами России такими термометрами принято мерить анальную температуру. Также для получения точного результата специалисты советуют держать электронный градусник под мышкой больше срока, указанного в инструкции. Оптимальное время – свыше 5 минут.

Инфракрасные термометры, как правило, имеют погрешность в 0,2 градуса. Они больше рассчитаны на массовое измерение температуры. Главное их преимущество – скорость.

Эти и другие товары, призванные защитить от вирусных и бактериальных инфекций, можно приобрести в сети магазинов меd-магазин.ru. Также в магазине продаются глюкометры, массажеры, слуховые аппараты, ортопедические подушки, кресла-коляски и многое другое.

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