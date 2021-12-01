В Батайске вручили подарки врачам и их маленьким пациентам

Сотрудникам педиатрического отделения батайской ЦГБ вручили пироги и соки, а их маленьким пациентам - игрушки. Фото: пресс-служба ЗС РО

Сотрудникам педиатрического отделения батайской Центральной городской больницы вручили пироги и соки, а их маленьким пациентам, лежащим в стационаре, – игрушки и наборы для творчества. Подарки в больницу привез председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. Акция была приурочена к 20-летию партии «Единая Россия». Во время встречи спикер донского парламента ознакомился с работой отделения, побеседовал с медиками и мамами маленьких пациентов.

А еще Александр Ищенко поблагодарил медицинский персонал за их нелегкий и крайне важный труд, значимость которого стала еще более очевидна в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

- Сегодня по всей территории Ростовской области наши партийцы, волонтеры, просто неравнодушные люди придут в детские педиатрические отделения больниц Ростовской области для того, чтобы сказать спасибо докторам, медсестрам, всем тем, кто помогает нашим малышам лечиться и выздоравливать, - прокомментировал Александр Ищенко.

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ И ПРИЕМ ГРАЖДАН

Кроме того, сообщил депутат, с 1 декабря по инициативе регионального отделения партии стартует областная донорская акция «Волонтеры-доноры». Активисты волонтерского центра «ЕР», депутаты, представители партийных проектов и молодогвардейцы сдадут донорскую кровь для детских отделений медицинских учреждений. Акция охватит все муниципалитеты донского края и продлится до 5 декабря – Дня волонтера.

- Мы выяснили, что в последнее время потребность наших больниц в донорской крови возросла. Потому что ковидные ограничения сократили число доноров, ограничили возможности работы медицинских учреждений. И мы бросили клич молодым людям - волонтерам Ростовской области. Попросили, чтобы они сдали свою кровь, и прежде всего для педиатрических отделений. Мне кажется это очень важно. Каждый молодой человек, у которого есть струны души, которые может затронуть этот призыв о помощи, должен откликнуться и прийти в пункты сдачи крови для того, чтобы поделиться ей с маленькими пациентами наших детских больниц, - сказал Александр Ищенко.

Парламентарий также призвал присоединиться к донорской акции всех неравнодушных жителей Дона.

Кроме этого, в день рождения партии стартует традиционная декада приемов граждан. Приемы проходят с 1 по 10 декабря в дистанционном формате. Центральной площадкой стала региональная приемная председателя партии в Ростовской области. Обратиться в нее можно по телефону 8 (863) 2-918-918. В таком же режиме работают все 63 Общественные приемные местных отделений партии во всех муниципалитетах Ростовской области.

Несмотря на пандемию и дистанционный формат приемов, в Региональную общественную приемную и приемные местных отделений Партии и депутатов в этом году уже обратились более 20 тысяч человек.