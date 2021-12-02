«Самое главное - ставить перед собой высокие цели, уходящие далеко за горизонт»: Вячеслав Никонов встретился с ростовской молодежью

Вячеслав Никонов заявил, что ростовские молодогвардейцы демонстрируют глубокий уровень осмысления жизни нашей страны. Фото: пресс-служба Заксобрания Ростовской области

Молодогвардейцы Ростовской области встретились с депутатом Госдумы по международным делам от Ростовской области Вячеславом Никоновым. На мероприятии также присутствовал заместитель председателя комитета донского парламента Максим Гелас и заместитель председателя ростовской гордумы Сергей Сухариев.

На встречу с депутатом собрались студенты ростовских вузов. Молодых парламентариев волновали не только региональные проблемы, но и проблемы всей страны.

Горячая дискуссия развернулась на площадке регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

«МОЛОДЕЖЬ - ЭТО САМООЩУЩЕНИЕ»

В начале диалога с молодежью Вячеслав Никонов рассказал ребятам о роли депутатов Госдумы в жизни региона, а также поговорил о выборном процессе.

- Работа депутата очень разноплановая. Очень важно быть там, где твои избиратели. Важно принимать людей. Сегодня особенно рад быть здесь, когда отмечается двадцатилетие партии «Единая Россия», - сказал в начале Вячеслав Алексеевич.

Также депутат подчеркнул, что в партию «ЕР» входят люди, которые берут на себя большую ответственность.

Особенное внимание депутат заострил на принятом в конце прошлого года законе о молодежи. Ребят интересовали его реализация и применение.

- Молодежь - это такое состояние, самоощущение. Этот закон должен давать определенные гарантии для хорошего старта. Каждый закон имеет молодежную составляющую. Например, закон об ипотеке или образовании очень важен молодым людям, - подметил депутат.

Некоторых молодогвардейцев интересовала роль исторической памяти в благополучии страны. Отвечая на вопрос, Вячеслав Никонов подчеркнул, что сам является историком по образованию. А что касается исторической памяти, то на ней, по словам депутата, стоит самоидентичность нации.

«НАД ВОПРОСОМ ИДЕОЛОГИИ ЛОМАЮТ ГОЛОВЫ ЛУЧШИЕ УМЫ СТРАНЫ»

Один из вопросов касался российской идеологии.

- Мне очень понравился этот вопрос. Он очень глубокий, над ним сейчас ломают головы лучшие умы нашей страны. И то, что этот вопрос обсуждается молодежью, очень важно. Ведь он связан с нашей самоидентичностью, нашими целями развития, - отметил депутат.

А некоторых молодых парламентариев интересовали другого рода проблемы. Так, одна из студенток попросила Вячеслава Алексеевича попросила взять ее к нему на практику. Отвечая на смелый вопрос, депутат предупредил студентку, что такого рода работа возможна на добровольческих началах. Однако пообещал помочь найти ей практику мечты.

По завершении встречи, Вячеслав Никонов подбодрил молодежь и дал пару напутствующих слов.

- Самое главное - ставить перед собой высокие цели, уходящие далеко за горизонт. Если вы не поставите себе цель, то до горизонта не дойдете. Люди будут вам говорить, что многое сделать невозможно, это - свойство человеческого мышления. Но вы - молодые парламентарии. И вы относитесь к немногому проценту людей, которые просто берут и делают, - завершил свое выступление Вячеслав Алексеевич.