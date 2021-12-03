Ростовские хирурги прооперировали пациентку с коронавирусом

Несмотря на сложности, операция прошла успешно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В больнице № 20 Ростова-на-Дону провели операцию пациентке ковидного госпиталя. На фоне вируса у 80-летней пенсионерки обострились боли из-за грыжи.

В ростовском управлении здравоохранения рассказали, что много лет назад пациентке делали полосную операцию на кишечники. После этого на месте послеоперационного рубца у нее появилась грыжа. На днях у женщины подтвердился коронавирус, а позже развился сильный кашель. Он в свою очередь спровоцировал новые проблемы с грыжей — она стала плотной, болезненной, появились признаки ущемления. Тогда медики решились на хирургическое вмешательство.

Чтобы обезопасить себя от заражения, хирургам и медсестрам пришлось сначала надеть защитный костюм и только потом халат. Медики не могли отказаться и от специальных очков, которые также доставляют массу неудобств. У медиков потели собственные очки с диоптриями, а также ухудшилась слышимость.

Несмотря на сложности, операция прошла успешно. В настоящее время пациентка уже идет на поправку.