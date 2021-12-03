Новогодние представления для детей 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: афиши, билеты, расписание

Ростовские театры подготовили праздничные представления.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Подробная афиша новогодних представлений для детей 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные представления для детей и их родителей.
РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО
18, 19, с 21 по 23, с 25 по 30 декабря и 2 — 9 января
10.00; 12.30 — «Новогодний бал для Золушки»
Дешевле всего обойдутся билеты на представления 27 и 29 января — за 450 рублей. Дороже всего — на спектакль 19 декабря. В этот день цены на билеты начинаются от 900 рублей.
РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Музыкальный театр подготовил для юных жителей насыщенную программу. Дети смогут посетить три разных спектакля и балет:
«Снегурочка»
12 декабря (12.00, 18.00).
Цены на билеты варьируются от 400 до 5000 рублей.
«Конек-горбунок»
18, 19, 23, 25 - 28 декабря — 10.30; 12.30; 15.00; 22 декабря — 12.30, 15.00; 2 – 4 и 8 января — 10.30, 12.30, 15.00; 5 января — 10.30, 12.30.
Самый дешевый билет можно купить за 350 рублей, самый дорогой — за 2500.
«Три поросенка»
18, 19, 25, 26 декабря — 11.00, 14.00; 23, 27, 29 декабря — 10.00, 12.00; 24 декабря — 11.00; 2 — 8 января — 10.00; 12.00.
Представление обойдется в 400 — 500 рублей.
Балет «Щелкунчик»
29 декабря — 13.00, 19.00
Если на дневное представление можно попасть за 700 – 5000 рублей, то на вечернее — только за 6000.
30 декабря — 12.00, 19.00
Днем увидеть «Щелкунчика» можно за 800 — 5000, вечером — за
31 декабря — 11.00, 12.00
Цены варьируются от 500 до 6000 рублей в зависимости от времени суток и места
6 января — 12.00, 19.00
7 января — 19.00
В эти дни цены на билеты — от 500 до 5000 рублей.
РОСТОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
Театр подготовил для зрителей новогоднее шоу «Новогодние приключения барона Мюнхаузенаили в поисках невероятных сокровищ».
С 18 по 30 декабря — 11.00, 13.00, 15.00.
31 декабря — 11.00.
С 2 по 9 января — 11.00, 13.00, 15.00.
19 декабря стоимость билета составит 800 рублей, в остальные дни месяца — 350 рублей.
В январе цена будет постоянной — 380 рублей.
РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
15 — 19, 21 — 26, 28 — 30 декабря и 2, 4 — 9 января в молодежном театре будут показывать детский спектакль «Эволюция». Точное время необходимо уточнить на сайте театра. Самый дешевый билет на представление стоит 600 рублей.