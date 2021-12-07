Завершилось народное голосование в проекте «Клиника года – 2021»

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Завершился конкурс «Клиника года – 2021», который проводила «Комсомольская правда» среди медицинских центров Ростова и области. Победители были выбраны в 17 номинациях. Всего за участников конкурса было отдано свыше 42 000 голосов.

В конкурсе приняли участие самые разные клиники – семейные стоматологии, современные диагностические лаборатории, клиники эстетической медицины, многопрофильные медицинские центры.

Список победителей по номинациям:

Победитель в номинации «Профессионализм и качество» -

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Победитель в номинации «Инновации, здоровье, красота» -

Медицинский центр «Семья»

Победитель в номинации «Высококвалифицированная многопрофильная клиника» -

Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра ФМБА России

Победитель в номинации «Динамичное развитие медицинских услуг» -

Клиника Эксперт Ростов

Победитель в номинации «Высококачественная медицинская помощь жителям малых городов и поселков Ростовской области» -

Клиника Эксперт Шахты

Победитель в номинации «Индивидуальный подход к здоровью» -

Госпиталь современной медицины

Победитель в номинации «Вся медицинская помощь в одном месте» -

Многопрофильный медицинский центр «Фабрика здоровья»

Победитель в номинации «Внедрение инновационных технологий» -

Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

Победитель в номинации «Традиции семейной медицины» -

Лечебно-диагностический центр «Здоровье» (РО)

Победитель в номинации «Высокое качество медицинских услуг» -

Институт эстетической медицины «Sky Clinic»

Победитель в номинации «Инновационный центр для всей семьи» -

Центр семейной стоматологии «Реноме»

Победитель в номинации «Индивидуальный подход в лечении детей и взрослых» -

Стоматологическая клиника доктора Шувалова

Победитель в номинации «Эффективные инновационные методики в лечении и профилактике» -

Сеть стоматологий «Астродент»

Победитель в номинации «Комплексный подход к решению вопросов красоты и здоровья» -

Медицинский центр «Ревиталь»

Победитель в номинации «Многопрофильная клиника доказательной медицины» -

Медицинский центр «Юнона»

Победитель в номинации «Искусство медицинских услуг высокого уровня»

Медицинская клиника «Гармония»

Победитель в номинации «Высокие стандарты в медицине, вклад в женское здоровье» -

Медицинский центр «Женское время»

Поздравляем всех победителей и участников проекта!