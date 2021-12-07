Завершилось народное голосование в проекте «Клиника года – 2021»

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Завершился конкурс «Клиника года – 2021», который проводила «Комсомольская правда» среди медицинских центров Ростова и области. Победители были выбраны в 17 номинациях. Всего за участников конкурса было отдано свыше 42 000 голосов.
В конкурсе приняли участие самые разные клиники – семейные стоматологии, современные диагностические лаборатории, клиники эстетической медицины, многопрофильные медицинские центры.
Список победителей по номинациям:
Победитель в номинации «Профессионализм и качество» -
Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»
Победитель в номинации «Инновации, здоровье, красота» -
Медицинский центр «Семья»
Победитель в номинации «Высококвалифицированная многопрофильная клиника» -
Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра ФМБА России
Победитель в номинации «Динамичное развитие медицинских услуг» -
Клиника Эксперт Ростов
Победитель в номинации «Высококачественная медицинская помощь жителям малых городов и поселков Ростовской области» -
Клиника Эксперт Шахты
Победитель в номинации «Индивидуальный подход к здоровью» -
Госпиталь современной медицины
Победитель в номинации «Вся медицинская помощь в одном месте» -
Многопрофильный медицинский центр «Фабрика здоровья»
Победитель в номинации «Внедрение инновационных технологий» -
Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»
Победитель в номинации «Традиции семейной медицины» -
Лечебно-диагностический центр «Здоровье» (РО)
Победитель в номинации «Высокое качество медицинских услуг» -
Институт эстетической медицины «Sky Clinic»
Победитель в номинации «Инновационный центр для всей семьи» -
Центр семейной стоматологии «Реноме»
Победитель в номинации «Индивидуальный подход в лечении детей и взрослых» -
Стоматологическая клиника доктора Шувалова
Победитель в номинации «Эффективные инновационные методики в лечении и профилактике» -
Сеть стоматологий «Астродент»
Победитель в номинации «Комплексный подход к решению вопросов красоты и здоровья» -
Медицинский центр «Ревиталь»
Победитель в номинации «Многопрофильная клиника доказательной медицины» -
Медицинский центр «Юнона»
Победитель в номинации «Искусство медицинских услуг высокого уровня»
Медицинская клиника «Гармония»
Победитель в номинации «Высокие стандарты в медицине, вклад в женское здоровье» -
Медицинский центр «Женское время»
Поздравляем всех победителей и участников проекта!