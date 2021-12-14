«Дедушка Мороз, подари мне здоровье!»: Трехлетний Родион из Ростова мечтает о чуде

Родиону так необходимо чудо! Фото: Благотворительный фонд "Вместе мы справимся"

Трехлетний Родион хоть и маленький, но очень стойкий. За свою короткую жизнь он перенес две операции и столько же химиотерапий. Но это – лишь начало пути в борьбе за жизнь.

КАШЕЛЬ И ПОКРАСНЕНИЕ В ГОРЛЕ

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Екатерина Малахова, мама малыша, мальчик родился на свет раньше положенного срока. Кроху выхаживали неонатологи. Две недели Родион был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух долгих месяцев малыша выписали.

- Казалось бы, все позади. Однако судьба распорядилась иначе. В начале лета этого года у сына вновь возникли проблемы со здоровьем. Все начиналось как обычное ОРВИ: кашель, покраснение в горле. Потом поднялась температура и увеличилась печень. Нас с сыном госпитализировали в городскую больницу, - вспоминает мама мальчонки.

И там уже доктора поставили диагноз «первичный иммунодефицит».

- Вот представьте, заболел здоровый человек. Организм начинает вырабатывать так называемые клетки–киллеры, которые убивают вирус. Как только вирус побежден, клетки–киллеры впадают в спячку. А у Родиона они продолжают борьбу и уничтожают организм, - пояснила суть болезни Екатерина. - Чтобы победить недуг, нужна трансплантация клеток костного мозга.

Малыш любит сказки и мультики. Фото: благотворительный фонд "Вместе мы справимся"

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Операцию проводят в Москве в клинике Рогачева.

- В начале августа мы прибыли туда. С тех пор так и находимся в этой больнице. Меняются только отделения и корпуса, - говорит женщина.

С конца лета состояние Родиона все ухудшалось, появились проблемы с кишечником, и пришлось делать две полостных операции, практически одну за другой.

- А потом пришли результаты на гистологию. Выяснилось, что у сына – лимфома. Нам назначили химиотерапию из четырех блоков. Три уже позади. Химиотерапия дается Родиону очень нелегко. Кроме того, появилась новая угроза – цитомегаловирус. Но он смертельно опасен для людей с иммунодефицитом, - продолжает мать ребенка.

Почти полгода малыш живет в больнице. Фото: благотворительный фонд "Вместе мы справимся"

ВЕРА В ЧУДО

Поэтому прежде, чем пересадить стволовые клетки, семье необходимо приобрести противовирусный препарат за два миллиона рублей.

Для ростовчан эта сумма - неподъемная. Екатерина не может работать, так как ухаживает за сыном. А скромная зарплата мужа уходит на продукты, коммуналку и кредит.

Чтобы спасти маленького, семья обратилась в благотворительный фонд.

Кстати, Родион искренне верит, что чудо произойдет, а Дед Мороз подарит ему здоровье. Именно об этом мальчик просит в канун праздника новогоднего волшебника.

Ну а родители Родиона верят в доброту и неравнодушие обычных людей. Они очень надеются, что кто-то да откликнется на их беду и поможет собрать необходимую сумму.

КОНКРЕТНО

Как помочь

Если вы хотите помочь мальчику стать здоровым, вы можете перевести пожертвование по следующим реквизитам.

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа:

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653Назначение платежа: пожертвование на благотворительную деятельность, программа 1298.