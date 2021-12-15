«Комсомольская правда» наградила победителей проекта «Клиника года-2021»

Церемония награждения "Клиника года - 2021". Фото: Ольга Качмар.

10 декабря в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения, на которой были подведены итоги проекта «Клиника года - 2021». Награды получили медицинские центры и клиники, которым ростовчане доверяют свое здоровье. Народное голосование продлилось с 27 сентября по 3 декабря, и за это время было подано свыше 42 000 голосов. Также были награждены доктора в номинации «Врач года – 2021» и партнеры проекта.

Более двух месяцев совместно с медицинскими экспертами мы готовили полезные обзоры и статьи, приглашали докторов в студию радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 fm) и рассказывали о современных тенденциях в медицине.

Директор Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева. Фото: Ольга Качмар.

- Церемония награждения завершает один из самых наших интересных проектов – «Клиника года». С каждым годом участников проекта становится все больше и больше. Его цель – поднять престиж профессии, обратить внимание на работу медиков и рассказать о ваших успехах и достижениях, - сказала в приветственном слове директор Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева. - И мне хочется выразить благодарность всем врачам за их подвиг и выбор такой сложной профессии, за бесконечное стремление лечить и спасать людей.

Все участники мероприятия смогли ознакомиться с презентацией медиагруппы «Комсомольская правда».

Директор службы рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Сарсенова. Фото: Ольга Качмар.

- KP.RU - это одно из ведущих новостных интернет-изданий. Публикуемые на сайте материалы отличаются высокой цитируемостью, а за месяц их просматривает более 1 млн. человек. Хорошие показатели и у радио «Комсомольская правда». За год наша аудитория выросла на 19%. Ежемесячный охват всех проектов медиагруппы – свыше 3,7 млн человек. - рассказала директор службы рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Сарсенова.

В этом году «Комсомольская правда» отмечает пятилетний юбилей проекта «Клиника года».

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова. Фото: Ольга Качмар.

- Церемония награждения - это традиция проекта «Клиника года». В Ростове в этом году она пройдет в пятый раз, - рассказала директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова. – И мы продолжили еще одну традицию – присуждение номинации «Врач года». Ни в 2020-м, ни в этом году мы не делали голосование для докторов. Сложно представить профессию важнее, ведь врачу приходится принимать важнейшие решения, от которых зависит здоровье и даже жизнь людей. И «Комсомольская правда» считает, что ВСЕ врачи – абсолютные победители! И мы рады, что нам удостоена честь вас сегодня поздравить и наградить.

Проект «Клиника года – 2021» посвящен новостям медицины, мы публикуем советы докторов, рассказываем о том, как сохранить здоровье. Но так интересно послушать мнение самых маленьких экспертов. Все гости мероприятия смогли увидеть видеоролик, в котором дети размышляют о том, зачем нужен врач, и что нужно делать, чтобы не болеть.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «КЛИНИКА ГОДА-2020»

Первыми награды от медиагруппы «Комсомольская правда» получили партнеры проекта «Клиника года – 2021».

Партнер проекта «Клиника года-2021» - Южный филиал ПАО Росбанк. Директор Территориального офиса Ростовский Олеся Алферова. Фото: Ольга Качмар.

Партнер проекта «Клиника года-2021» - компания «ЦЕПТЕР Интернациональ». Директор Ростовского филиала ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» Нонна Козинцева. Фото: Ольга Качмар.

Партнер проекта «Клиника года-2021» - Сеть магазинов медицинской техники и оборудования Медмагазин.ру. Директор южной сети магазинов медицинской техники и оборудования Медмагазин.ру Левон Маркосян. Фото: Ольга Качмар.

Партнер проекта «Клиника года-2021» - Mitsubishi ААА Моторс, Карина Кушнир. Фото: Ольга Качмар.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «КЛИНИКА ГОДА-2021»

Огромная аудитория «КП» отдала предпочтение самым разным медицинским учреждениям - многопрофильным медицинским центрам, современным диагностическим лабораториям, семейным стоматологиям и многим другим. Мы рады представить победителей народного голосования.

Номинация «Высококвалифицированная многопрофильная клиника» - Ростовская клиническая больница Южного окружного медицинского центра ФМБА России. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Инновации, здоровье, красота» - Медицинский центр «СЕМЬЯ». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Профессионализм и качество» - Центр Медицинских Осмотров «Симплекс». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Искусство медицинских услуг высокого уровня» - Медицинская клиника «Гармония». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Инновационный центр для всей семьи» - Центр семейной стоматологии «Реноме». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Индивидуальный подход к здоровью» - Госпиталь Современной Медицины. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Многопрофильная клиника доказательной медицины» - Медицинский центр «Юнона». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Высокие стандарты в медицине, вклад в женское здоровье» - Медицинский центр «Женское время». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Вся медицинская помощь в одном месте» - Многопрофильный медицинский центр «Фабрика здоровья». Фото: Ольга Качмар.

- Хочется поблагодарить организаторов за проведение такого прекрасного конкурса. Также мы благодарны нашим подписчикам и пациентам, которые так активно за нас голосовали. Это очень важно для нас, - поделилась исполнительный директор медицинского центра «Фабрика здоровья» Вартануш Исаян.

Номинация «Внедрение инновационных технологий» - Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Традиции семейной медицины» - Лечебно-диагностический центр «Здоровье» (РО). Фото: Ольга Качмар.

- Для нас это уже третья «Клиника года». С каждым разом участников становится все больше, а церемония награждения проходит все интереснее, ярче и красочнее. Выражаем благодарность «Комсомольской правде» за организацию такого прекрасного мероприятия. Оно дает хорошую возможность директорам, владельцам клиник встречаться, общаться, знакомиться, а также раскрывать свои возможности и развивать новые направления, - рассказал директор сети лечебно-диагностических центров «Здоровье» Ростовская область Дмитрий Демидик. - Я думаю, что с каждым годом этот проект будет охватывать все больше клиник и врачебных специальностей. А мы получим больше ярких эмоций!

Номинация «Эффективные инновационные методики в лечении и профилактике» - Сеть стоматологий «Астродент». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Динамичное развитие медицинских услуг» - Клиника Эксперт Ростов. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Высокое качество медицинских услуг» - Институт эстетической медицины «Sky Clinic». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Высококачественная медицинская помощь жителям малых городов и поселков Ростовской области» - Клиника Эксперт Шахты. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Индивидуальный подход в лечении детей и взрослых» - Стоматологическая клиника доктора Шувалова. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Комплексный подход к решению вопросов красоты и здоровья» - Медицинский центр «Ревиталь». Фото: Ольга Качмар.

Награждение «ВРАЧ ГОДА – 2021»

В этом году мы продолжили рубрику «Врач года – 2021», в которой мы отмечаем профессионалов своего дела. Наградами было отмечено 20 докторов.

«Врач года – 2021» - пластический хирург, онколог-маммолог Авдиенко Андрей Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - анестезиолог, реаниматолог, неонатолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Ростовского областного перинатального центра Бекеев Константин Владимирович. Фото: Ольга Качмар.

- Наша миссия – спасать новорожденных с экстремально низкой массой тела. У нас был случай, который мы помним все, - рассказал Константин Бекеев, - Самую маленькую девочку назвали Соней. Она родилась с массой тела 460 грамм и прошла долгий путь вместе с нами. Каждый день, каждую минуту мы боролись за ее жизнь. Но она нас отблагодарила – через несколько месяцев длительного выхаживания мы смогли ее выписать с хорошими показателями. Ей сейчас уже почти три года, и она растет как нормальный ребенок.

«Врач года – 2021» - хирург высшей категории, врач УЗД, заведующий стационарным отделением МЦ «Семья» Возлюбленный Дмитрий Евгеньевич. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - врач-хирург, эндоскопист медицинского центра «Ревиталь» Асеев Сергей Алексеевич. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор группы компаний «Renome clinic» Руденский Олег Вячеславович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - врач-ортопед, ведущий специалист клиники «Династия-С» Кюлян Эдуард Ншанович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - главный врач центра «Женское время» Кузьмицкая Екатерина Владимировна. Фото: Ольга Качмар.

- Мы впервые участвовали в проекте «Клиника года». Мероприятие прошло замечательно. Видно, что его подготовили профессионалы, любящие свое дело, - рассказала главный врач центра «Женское время» Екатерина Кузьмицкая. - Мы благодарны за такое внимание к здравоохранению и врачам. Проект позволил нам рассмотреть свои сильные стороны и подтянуть некоторые моменты. Всем желаем здоровья и благодарных пациентов!

«Врач года – 2021» - участковый врач-терапевт в Городской поликлинике № 16 города Ростова-на-Дону, кардиолог Моренко Алексей Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - стоматолог-терапевт клиники «Эталон Ростов» Макарова Юлия Владимировна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - ведущий стоматолог-ортопед сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» Шевченко Виктор Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - главный врач клиники Госпиталь Современной Медицины, научный руководитель клиники, кандидат медицинских наук, врач-ревматолог высшей категории Прохорова Ирина Евгеньевна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - врач-ортодонт сети стоматологий «Астродент» Тонян Вагарш Овикович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2021» - заместитель директора, врач, детский хирург медицинской клиники «Гармония» Полякова Оксана Викторовна. Фото: Ольга Качмар.

- Мы принимали участие в проекте в первый раз. Больше всего мне понравилась возможность выступить на радио. Я открыла в себе способности рассказывать полезную информацию большой аудитории, - пояснила заместитель директора, врач, детский хирург медицинской клиники «Гармония» Оксана Полякова, - Очень понравилась церемония награждения. Мероприятие получилось очень динамичным и интересным. Было много подарков и от партнеров проекта. Впереди самый любимый праздник – Новый год. И очень хочется пожелать всем огромного здоровья!

«Врач года – 2021» - врач-хирург I категории, флеболог Леденев Антон Александрович. Фото: Ольга Качмар.

Также награда в номинации «Врач года – 2021» была присуждена докторам, которые не смогли присутствовать на мероприятии:

Главному специалисту – сердечно-сосудистому хирургу Южного окружного медицинского центра ФМБА России, заведующему отделением сосудистой хирургии Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России Жолковскому Александру Владимировичу.

Детскому стоматологу, главному врачу Стоматологической клиники доктора Шувалова Шувалову Олегу Александровичу.

Главному врачу и пластическому хирургу института эстетической медицины Sky Clinic Маринчук Анне Николаевне.

Заведующей детским отделением семейной стоматологии «Доктор Келлер» Ким Юлии Дмитриевне.

Отоларингологу ЛДЦ «Здоровье» (РО) Каракулиной Ирине Михайловне.

Не смог присутствовать на мероприятии, но получил награду позднее врач-проктолог в ГБУ РО «РОКБ» и МЦ «Медикал Парк» Толохян Аркадий Амбарцумович.

Аркадий Толохян. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

ПРИЗЫ ОТ ПАРТЕРОВ

Партнеры проекта также присудили свои призы медицинским клиникам и врачам. Памятные подарки вручила директор Территориального офиса Ростовский Росбанка Олеся Алферова.

Партнер проекта Росбанк отдельно отметил призами клиники Ростова-на-Дону. Фото: Ольга Качмар

А представители компании «ЦЕПТЕР Интернациональ» выбрали своих победителей в номинациях «Лучший многопрофильный медицинский центр», «Лучшая клиника семейной стоматологии», «Лучший главный врач современной инновационной клиники» и «Лучший главный врач медицинского центра».

Партнер проекта, Mitsubishi ААА Моторс, провел среди гостей мероприятия небольшую викторину. Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, также получили ценные призы.

А завершением праздника стал большой и красивый торт, подготовленный специально к юбилею проекта «Клиника года». Приготовили торт кондитеры фабрики, которая является визитной карточкой Ростова-на-Дону — кондитерской «Золотой колос».

Торт "Золотой колос". Фото: Ольга Качмар.

Выражаем отдельную благодарность кавер-проекту «Avenew Acoustic», Оксане Дали и Александру Швичкову, за создание прекрасной праздничной атмосферы.

Благодарим конгресс-отель Don-Plaza за теплый прием.

Поздравляем победителей! Всем участникам проекта желаем достижения новых профессиональных высот, удачи и крепкого здоровья!

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