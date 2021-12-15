Выбираете квартиру в новостройке?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Консультирует коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Дом из какого материала лучше? Панель? Монолит? Кирпич?

У каждого типа домов есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим подробнее.

Кирпич

Считается самым экологичным материалом. Но в чистом виде для строительства многоэтажных домов кирпич сейчас не используют. Во-первых, потому что у кирпича пониженные деформативные и прочностные характеристики по сравнению с бетоном. Максимальная рекомендуемая этажность домов из кирпича - 9 - 12 этажей. Кроме того, сроки возведения кирпичного дома далеки от современных стандартов быстрого строительства. В современном строительстве используются панели, монолит и смешанная технология «монолит-кирпич».

Монолит и монолит-кирпич

Такое жилье относительно недорогое в строительстве. Использование смешанной технологии «монолит-кирпич» позволяет избежать наличия несущих стен, которые заменяются несущими колоннами. Это упрощает работы по планированию и дает возможность сделать в последующем собственную перепланировку квартиры.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Дома из монолитного железобетона наиболее привлекательны с архитектурной и конструктивной точки зрения. Такие постройки отличаются надежностью, долговечностью, наличием высоких потолков и подземных паркингов, спуститься в которые можно на лифте. Этажность и фасадная облицовка таких домов может быть практически любой.

Но зачастую квартиры в таких домах сдаются без внутренней отделки. Иногда владельцам приходится самостоятельно возводить внутренние стены и выравнивать несущие, а также делать стяжку пола.

Средний срок строительства монолитно-кирпичного дома - 1-1,5 года.

Панель

Панельное строительство самое дешевое, что существенно снижает и цену на квартиры. При этом панельное строительство и самое быстрое. Дом без подземного паркинга можно возвести за полгода. Ремонт квартиры в панельном доме обойдется дешевле, чем в монолитном, так как пол и стены более ровные. Этажность и облицовка могут быть также самыми разными.

Основной минус панельного строительства - невозможность изменить планировку под себя. Кроме того, в панельных домах чаще всего не бывает подземных паркингов, а потолки ниже, чем в монолитном жилье. Хуже тепло- и шумоизоляция. Но девелоперы постоянно стремятся к улучшению технических и архитектурных качеств панельных домов. Поэтому, выбирая между панелью и монолитом, нужно учитывать не только материал постройки, но и репутацию застройщика, его планы по развитию транспортной инфраструктуры, концепцию благоустройства, наличие объектов социальной инфраструктуры и другие факторы.

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