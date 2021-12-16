Смягчение ограничений в Ростовской области: что изменится с 20 декабря 2021

Фото: Алексей Булатов.

Смягчение ограничений в Ростовской области произойдет на следующей неделе. Постановление об изменениях подписал губернатор Василий Голубев. Рассказываем, как будем жить с 20 декабря.

С понедельника в 27 районах и городах возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

Власти решили частично снять запрет на проведение массовых мероприятий. Их разрешили проводить с 6.00 до 21.00. При этом учреждения, где проводятся мероприятия, не могут заполняться больше чем наполовину. Это касается, например, домов культуры, концертных организаций, цирков.

В ресторанах и кафе снова заработают танцевальные площадки.

Отдельные решения приняты по работе общепита в аэропорту «Платов». Работники обязаны вакцинироваться или предъявить справку о перенесенном заболевании. Посетители старше 18 лет должны будут предъявить на входе один из медицинских документов — сертификат о вакцинации или справку. Тем, кто имеет противопоказания к вакцинации, достаточно показать ПЦР-тест.

Вводится понятие «Действующий медицинский документ». Напомним, срок действия ПЦР-тест сокращен с 72 до 48 часов. Действие справки о перенесенном заболевании, напротив, продлевается с шести месяцев до года. В настоящее время на портале «Госуслуги» проводится переоформление ранее выданных сертификатов.