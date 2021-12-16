В Калмыкии похитили девушку, вытащив ее из спальни и избив ее родных

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Приютненского района Калмыкии заявила, что ее 20-летнюю дочь забрали ночью из собственного дома. Между ее родными и похитителями завязалась драка, а после девушку увезли в неизвестном направлении. Когда пропавшую нашли, она сообщила, что сама хотела уехать с женихом.

Происшествие случилось ночью 11 декабря в небольшом селе. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что в одном из домов произошла драка. Выяснилось, что ночью к его хозяевам ворвались неизвестные и начали выводить из спальни 20-летнюю девушку. Ее мать и брат пытались помешать похитителям, и в итоге завязалась драка. Родственников избили, а девушку увезли в неизвестном направлении.

Кроме полиции к делу подключились и местное следственное управление. 14 декабря ее нашли, но на другом конце страны, в Челябинской области. Девушка не захотела домой, более того — сообщила следователям, что покинула дом по собственному желанию. Она пояснила, что уехала с женихом, с которым была знакома и раньше. Теперь же, по ее словам, она собирается выйти замуж.

Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия.

В сети появилась версия о том, что родные девушки были против брака, поскольку жениху еще нет 18 лет. Однако, по словам источника «КП-Ростов-на-Дону», парень уже достиг совершеннолетия. Более вероятной считается версия о том, что семьи жениха и девушки следуют традиции выкупа невесты и не договорились о его размере.

В управлении МВД по республике Калмыкия сообщили, что в полицию поступало заявление от матери девушки. Информации о том, что она его забрала, пока не поступало. Сейчас проверкой инцидента занимаются следственные органы.

— Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ «Похищение человека. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Республике Калмыкия.