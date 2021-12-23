Руководители ростовского водоканала рассказали о том, как стабилизируется работа предприятия

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В водоканале донской столицы сменилось руководство. Директором организации назначен Михаил Поркшеев, его первым заместителем - Дмитрий Черняев. Однако уволенный директор Дмитрий Кубрак не торопится покидать кабинет. Таким образом, впервые за всю историю компании на работе присутствуют сразу два директора - уволенный и назначенный.

О том, по каким правилам сейчас функционирует организация, рассказали новые руководители.

РАБОТА ИДЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- Мой кабинет находится в соседнем здании, все необходимое для работы есть. Чтобы исполнять свои обязанности, не совсем обязательно сидеть в кабинете с надписью «Генеральный директор». Нужно просто засучить рукава и работать. Отмечу, что все сотрудники нашей организации трудятся, как и прежде, необходимые работы ведутся по графику, проходит прием граждан. Оценку действиям прошлого руководства будут давать следственные органы. В мои обязанности входит лишь устранение последствий управления, которым были недовольны жители города. На этом я и намерен сосредоточиться в ближайшее время, - прокомментировал Михаил Поркшеев.

Также он заявил, что, несмотря на то, что уволенный директор Дмитрий Кубрак до сих пор сидит в кабинете, новому управляющему удалось получить контроль над финансовыми операциями, тем самым обеспечив бесперебойную работу организации.

- Повседневная работа сотрудников не прерывалась. Аварийные ситуации устраняются оперативно, водоснабжение ведется в штатном режиме, - подтверждает Дмитрий Черняев, первый заместитель генерального директора.

По словам нового руководства, уволенный директор своим поступком едва не заблокировал работу всего предприятия, а «Ростовводоканал» обеспечивает водой, как минимум, два миллиона человек.

- Но рабочий процесс был налажен. Мы сохранили состав, обеспечили бесперебойную работу службы «одного окна», ведем привычную деятельность, - заверил первый заместитель генерального директора «Ростовводоканала» Дмитрий Черняев.

Тот факт, что уволенный директор организации по-прежнему не покидает рабочее место, руководители предприятия расценили как внештатную ситуацию.

- То, что сейчас делает Дмитрий Сергеевич, вызывает недоумение.

Для нас сейчас самое важное - обеспечить стабильное функционирование организации: слишком большая лежит на нас ответственность, - говорят в "Водоканале".

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ

Свою оценку сложившейся ситуации дали и депутаты. Так, по словам депутата Законодательного собрания Ростовской области, руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Косинова, избежать ситуации двоевластия с ресурсоснабжающей организацией можно было бы в том случае, если бы водоканал был государственным.

- Никогда ни по каким причинам стратегические объекты не должны быть в таком состоянии, в каком оказался ростовский водоканал. Необходимо на законодательном уровне поднимать вопрос о собственниках предприятия. Ведь оно работает на весь город! Ситуация, сложившаяся в водоканале, должна стать звоночком для всех структур. На мой взгляд, руководство города должно вмешаться в ситуацию, принять кардинальные меры и урегулировать все за два-три часа, - сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» депутат Сергей Косинов.

Свою позицию по этому поводу высказал и депутат Государственной Думы РФ, член партии «КПРФ» Евгений Бессонов. Он оказался солидарен с мнением коллеги, что государство должно плотнее осуществлять контроль над ресурсоснабжающей организацией города.